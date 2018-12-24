Зинченко показал дружеское фото с российским футболистом

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко встретил в Манчестере российского футболиста Артема Ярмолицкого.
"Мой близкий друг в Манчестере", - написал Зинченко в своем Instagram.
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Ярмолицкий выступает за новомосковский "Химик", который играет в группе "Центр" ПФЛ, третьего по силе российского дивизиона. Ранее Ярмолицкий выступал за тульский "Арсенал", армянскую "Мику" и "Томь".
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22-летний Александр Зинченко с 2015-го по 2016 годы защищал цвета российской "Уфы".
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