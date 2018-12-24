Зинченко показал дружеское фото с российским футболистом

Зинченко выложил фото с россиянином. Фото: champion.com.ua

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александр Зинченко встретил в Манчестере российского футболиста Артема Ярмолицкого.

"Мой близкий друг в Манчестере", - написал Зинченко в своем Instagram.

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Ярмолицкий выступает за новомосковский "Химик", который играет в группе "Центр" ПФЛ, третьего по силе российского дивизиона. Ранее Ярмолицкий выступал за тульский "Арсенал", армянскую "Мику" и "Томь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram My G in Manchester @y.artem25 Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 23 Дек 2018 в 1:44 PST

22-летний Александр Зинченко с 2015-го по 2016 годы защищал цвета российской "Уфы".