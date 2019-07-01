Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии

В чемпионате Бразилии произошел забавный эпизод между женщиной - арбитром и одним из футболистов.
Рефери Фернандо Коломбо весело пошутила над одним из игроков во время недавнего поединка в рамках бразильского первенства.
В одном из эпизодов матча Коломбо потянулась в карман, чтобы якобы показать игроку желтую карточку.
Тот уже ожидал увидеть перед собой "горчичник", но вместо этого она получила носовой платок и с улыбкой взмахнула пот со лба.
Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 30 июня 2019 г.
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К слову, Фернанда Коломбо ранее работала моделью, а несколько лет назад стала лайнсменом в бразильской Серии А. Позже она получила статус арбитра ФИФА и начала работать в качестве главного рефери.
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