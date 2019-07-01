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понедельник, 01 июля 2019 19:10

Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии

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Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии
Фернандо Коломба работала в модельном бизнесе перед тем, как начать обслуживать футбольные матчи

В чемпионате Бразилии произошел забавный эпизод между женщиной - арбитром и одним из футболистов.

Рефери Фернандо Коломбо весело пошутила над одним из игроков во время недавнего поединка в рамках бразильского первенства.

В одном из эпизодов матча Коломбо потянулась в карман, чтобы якобы показать игроку желтую карточку.

Тот уже ожидал увидеть перед собой "горчичник", но вместо этого она получила носовой платок и с улыбкой взмахнула пот со лба.

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К слову, Фернанда Коломбо ранее работала моделью, а несколько лет назад стала лайнсменом в бразильской Серии А. Позже она получила статус арбитра ФИФА и начала работать в качестве главного рефери.

https://football24.ua
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