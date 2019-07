Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии

В чемпионате Бразилии произошел забавный эпизод между женщиной - арбитром и одним из футболистов.

Рефери Фернандо Коломбо весело пошутила над одним из игроков во время недавнего поединка в рамках бразильского первенства.

В одном из эпизодов матча Коломбо потянулась в карман, чтобы якобы показать игроку желтую карточку.

Тот уже ожидал увидеть перед собой "горчичник", но вместо этого она получила носовой платок и с улыбкой взмахнула пот со лба.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ