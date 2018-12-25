"World Soccer" поставил "Динамо" на второе место в мире

Динамо после финала Кубка кубков в Лионе

В декабре 1986 года английский журнал "World Soccer" проводил опрос чтобы определить лучшую футбольную команду года. Как и ожидалось, победила сборная Аргентины с Диего Марадоной. Однако никогда еще преимущество лучшей футбольной сборной не была столь микроскопической. Дело в том, что лишь на 0,04% от триумфаторов последнего Кубка мира отстало киевское "Динамо", которое заняло второе место.

Специалисты называли игру динамовцев "футболом XXI века" из-за высоких скоростей и просто невероятного прессинга

Это был поистине триумфальный сезон. Почти вся основа киевлян в зимнее межсезонье разъехались в сборные - первую и, так называемую, сборную клубов. Команда собралась лишь накануне четвертьфинала Кубка кубков против "Рапида", но блестяще выиграла поединок - 4:1 и 5:1. Так же киевляне катком прошлись по чехословацкой "Дукле" в полуфинале - 3:0 и 1:1. В финале был разбит мадридский "Атлетико" - 3:0.

Специалисты называли игру динамовцев "футболом XXI века" из-за высоких скоростей и просто невероятного прессинга.

В полном составе "Динамо" поехало на чемпионат мира, взяв участие в разгроме Венгрии - 6:0 и ничьи с чемпионами Европы сборной Франции - 1:1. А потом был драматический матч против Бельгии - 3:4.

Летом киевляне выиграли два турнира: в Амстердаме и в Мадриде. В первом сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" - 1:1 и разгромили бразильский "Ботафого" - 6:0. Во втором выиграли у "Андерлехта" и "Реала" - 1:0 и 3:2. Причем в матче с "сливочными" уступали по ходу - 0:2.

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В том году "Динамо" выиграло первенство СССР и вышло в четвертьфинал Кубка чемпионов. Сборная СССР составленная на 70% из динамовцев в блестящем стиле обыграла в Париже сборную Франции - 2:0 в рамках отбора к Евро-88.