"Ювентус" заработал на футболках с Роналду 55 млн евро

В среднем футболка стоит от 85 до 137,5 евро. Фото: АиФ-Украина

Вчера, 15 июля, "Ювентус" возобновил онлайн-продажу футболок с номером 7 и фамилией новичка клуба Криштиану Роналду.

Роналду пополнил состав команды 10 июля. После объявления трансфера интернет-магазин начал работать со сбоями. Вскоре проблемы устранили, пишет Depo.ua.

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За первые сутки с рестарта продаж "Ювентус" продал более 520 тыс. футболок на сумму 55 млн евро. В среднем футболка стоит от 85 до 137,5 евро.

33-летний португалец Криштиану Роналду перешел из испанского "Реала" в итальянский "Ювентус". Сумма трансфера составила 112 млн евро - 3,4 млрд грн. Это на 18 млн евро больше, чем "Реал" заплатил за него 9 лет назад английскому "Манчестер Юнайтед".