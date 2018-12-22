Трагически погиб бывший вратарь Стали и Кривбасса

Трагически погиб Александр Давыдов. Фото: Футбол

Вечером 21 декабря трагически ушел из жизни украинский вратарь Александр Давыдов. Причины смерти не разглашаются.

Давыдов ушел из жизни в возрасте 30 лет, прощание с футболистом состоялось 22 декабря в Днепре, сообщает официальный сайт федерации футбола в городе Днепр.

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Ранее Давыдов выступал за ряд любительских и профессиональных клубов среди которых Кривбасс, Днепр-75, Скиф Днепр и днепродзержинская Сталь, которую игрок покинул в 2013 году.