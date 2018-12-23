"Реал" выиграл клубный чемпионат мира - видео

Модрич забил первый мяч в матче. Фото: sport.inform.kz

В финальном матче клубного чемпионата мира "Реал" одолел эмиратский "Аль-Айн" (4:1). Поединок состоялся в Абу-Даби.

Мадридская команда выиграла трофей третий год подряд.

"Реал" - "Аль-Айн" - 4:1

Голы: Модрич, 14 Льоренте, 60, Рамос, 79, Надер, 90+1, в свои ворота - Сиотани, 85

"Реал": Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос, 71), Льоренте (Каземиро, 82), Васкес (Винисиус Жуниор, 84), Модрич, Бэйл, Бензема

"Аль-Айн": Эсса, Ахмед, Сиотани, Ахмед (Мохаммед, 64), Эль-Шахат, Файез, Яслям, Кайо, Берг (Надер, 75), Абдуррахман (Абдуррахман, 67), Думбия

Предупреждение: Рамос, 45

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В чемпионате Испании "Реал" занимает 4 место, отставая от "Барселоны" на 8 очков.