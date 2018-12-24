Рассказали о состоянии здоровья соперника Гвоздика

Вокруг Стивенсона, слева, царит позитивный настрой. Фото: Eurosport

Промоутер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона Ивон Мишель побывал в палате со своим клиентом.

"Право предоставлять информацию о состоянии здоровья Адониса Стивенсона принадлежит его жене и семье.

Но я могу подтвердить, что мы с Адонисом видели сегодня друг друга. Лица возле его кровати были очень улыбчивыми. Ваши положительные волны хорошо слышны, спасибо", – написал Мишель в твиттере.

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Ранее Адонис Стивенсон вышел из комы, в которую попал после поражения в бою с Александром Гвоздиком.

Украинец победил канадца в конце 11 раунда.