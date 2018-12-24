Рассказали о состоянии здоровья соперника Гвоздика

 
Ексклюзивы
1/5
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 4860
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1125
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1971
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 999
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1089
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 720
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4176
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2250
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4266
Фото
Все фото
12
4
11
8
5
Звезды украинского спорта поразили сеть ярким календарем
Звезды украинского спорта поразили сеть ярким календарем
Девушка игрока &quot;ПСЖ&quot; показала яркие фото в купальнике
Девушка игрока "ПСЖ" показала яркие фото в купальнике
Игроки &quot;Динамо&quot; встретились с фанатами и провели автограф-сессию
Игроки "Динамо" встретились с фанатами и провели автограф-сессию
Юная украинская теннисистка похвасталась пикантными фото
Юная украинская теннисистка похвасталась пикантными фото
Игроки лондонского клуба устроили бурную вечеринку с алкоголем и девушками
Игроки лондонского клуба устроили бурную вечеринку с алкоголем и девушками
Видео
Все видео
Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерпел разгромное поражение - видео
Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерпел разгромное поражение - видео
Новый тренер "Манчестер Юнайтед" дебютировал феерической победой - видео
Новый тренер "Манчестер Юнайтед" дебютировал феерической победой - видео
"Реал" выиграл клубный чемпионат мира - видео
"Реал" выиграл клубный чемпионат мира - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Роналду запустил мобильную игру
Роналду запустил мобильную игру
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1125
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 999
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1530
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1458
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
понедельник, 24 декабря 2018 11:13

Рассказали о состоянии здоровья соперника Гвоздика

  Комментировать
Рассказали о состоянии здоровья соперника Гвоздика
Вокруг Стивенсона, слева, царит позитивный настрой. Фото: Eurosport

Промоутер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона Ивон Мишель побывал в палате со своим клиентом.

"Право предоставлять информацию о состоянии здоровья Адониса Стивенсона принадлежит его жене и семье.

Но я могу подтвердить, что мы с Адонисом видели сегодня друг друга. Лица возле его кровати были очень улыбчивыми. Ваши положительные волны хорошо слышны, спасибо", – написал Мишель в твиттере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соперник Гвоздика впервые открыл глаза после комы

Ранее Адонис Стивенсон вышел из комы, в которую попал после поражения в бою с Александром Гвоздиком.

Украинец победил канадца в конце 11 раунда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали о состоянии здоровья соперника Гвоздика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Испытывали ночью - как создавали крупнейший в мире транспортный самолет "Руслан"

В главной библиотеке страны сгорела половина уникальных книг

36 лет назад первый полет совершил сверхтяжелый самолет АН-124 "Руслан": как это было

Самое читаемое
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 44484
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
11
 Просмотров: 28830
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 26758
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 17973
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в новую Украинскую церковь
 Просмотров: 12663
Спорт
Игрок сборной Украины мечтает выступать за Грузию
Игрок сборной Украины мечтает выступать за Грузию Просмотров: 234
Моуринью уже не тот, или все складывается против него
Моуринью уже не тот, или все складывается против него
 Просмотров: 315
Биатлон: результаты исторического масс-старта женщин
Биатлон: результаты исторического масс-старта женщин Просмотров: 864
Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерпел разгромное поражение - видео
Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерпел разгромное поражение - видео
 Просмотров: 1008
Биатлон: результаты последней гонки года среди мужчин
Биатлон: результаты последней гонки года среди мужчин Просмотров: 342
Больше всего комментируют
11
Стало известно, какие области верят в победу Тимошенко
5
Росийская церковь в Украине ищет возможности обойти закон
5
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
3
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
3
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
Голосов: 1054
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua