Поддержка и теплые объятия со слезами. Зинченко и Миколенко встретились перед матчем АПЛ

В субботу, 26 февраля, проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Манчестер Сити".

На предыгровой разминке в центре поля увиделись украинцы Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

Наши соотечественники обнялись и обменялись несколькими фразами.

На поединок "Манчестер Сити" вышел в специальных футболках, посвященных Украине, а футболисты "Эвертона" завернулись в украинские флаги.

Весь стадион поддерживал и украинских футболистов, и Украину в целом.

Manchester City and Everton show their support for Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GOuWNRZm4N

В какой-то момент Зинченко даже не сдержал слез.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh