На звезду "Арсенала" напали с ножом в центре Лондона

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил подвергся нападению двух неизвестных злоумышленников в Лондоне.
Двое мужчин на скутерах, вооруженные ножами, подъехали к автомобилю Озила, который в тот момент находился в авто вместе со своим одноклубником Сеад Колашинацом.
Босниец, увидев эту картину, выскочил из автомобиля и с голыми руками набросился на мотоциклистов. Озил в это время спрятался в одном из турецких ресторанов, расположенных рядом. Персонал ресторана сбежался на шум и заставил неизвестных скрыться.
An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.— Goal (@goal) 25 июля 2019 г.
Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.
Arsenal comment: "We have been in contact with both players and they are fine."pic.twitter.com/38Y2l4FJro
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Как заверили в полиции и в клубе, Озил и Сеад Колашинац не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. Оба футолисты обошлись только шоком
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