На звезду "Арсенала" напали с ножом в центре Лондона

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил подвергся нападению двух неизвестных злоумышленников в Лондоне.

Двое мужчин на скутерах, вооруженные ножами, подъехали к автомобилю Озила, который в тот момент находился в авто вместе со своим одноклубником Сеад Колашинацом.

Босниец, увидев эту картину, выскочил из автомобиля и с голыми руками набросился на мотоциклистов. Озил в это время спрятался в одном из турецких ресторанов, расположенных рядом. Персонал ресторана сбежался на шум и заставил неизвестных скрыться.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: "We have been in contact with both players and they are fine."pic.twitter.com/38Y2l4FJro