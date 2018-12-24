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понедельник, 24 декабря 2018 10:14

Игрок сборной Украины мечтает выступать за Грузию

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Игрок сборной Украины мечтает выступать за Грузию
Цитаишвили, №21, провел 13 матчей за Украину на юношеском уровне. Фото: ФФУ

Полузащитник "Динамо" и молодежных сборных Украины Георгий Цитаишвили выразил желание играть за сборную Грузии.

"Хотел бы играть в составе сборной Грузии. Скажу больше, моя цель – поговорить конкретно на эту тему, чтобы я решил, что будет для меня лучше .

Со мной не связывались с представителями Федерации футбола Грузии. Только мой отец говорил со мной. В "Динамо" тоже никто не поднимал эту тему. Моя цель – играть за сборную Грузии, я не хочу играть в молодежке.

Если позвонят из сборной Грузии? Я физически и психологически готов к сборной, поэтому, если там заинтересуются мной, я подумаю над этим и приму решение.

С удовольствием смотрю матчи сборной Грузии. Я рад, что они показывают хорошие результаты, мне нравится качество их игры", – сказал Цитаишвили Sportall.ge.

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Цитаишвили родился в Израиле, провел 13 матчей в составе молодежных сборных Украины.

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