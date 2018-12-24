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понедельник, 24 декабря 2018 17:10

Экс-лидер "Динамо" может продолжить карьеру в Англии

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Экс-лидер &quot;Динамо&quot; может продолжить карьеру в Англии
Вида заинтересовал английский клуб. Фото: Picbear

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида, который ранее защищал цвета "Динамо", может в январе стать игроком "Фулхэма", информирует Fotomac.

Турецкое издание уточняет, что на хорватского футболиста положил глаз главный тренер "дачников" Клаудио Раньери.

Также интерес к бывшему игроку киевлян проявляют "Ливерпуль" и "Монако".

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Ранее сообщалось о том, что Вида решил расширить свой фермерский бизнес по выращиванию свиней.

В составе сборной Хорватии Вида пробился в финал КМ-2018, где прославися выкриком "Слава Украине!".

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