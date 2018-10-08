В заложниках у амбиций - эксперт предвидел судьбу языкового закона

Валентин Гладких - политический эксперт ОО "Слово и дело", кандидат философских наук

Накануне выборов политики на языковом вопросебудут собирать дивиденды, считает эксперт Валентин Гладких.

"То, что языковой вопрос ставится на голосование накануне выборов, свидетельствует о том, что политики самом деле пытаются использовать этот вопрос со своими целями. И для них важнее политические, электоральные последствия, чем эффективно урегулировать языковой вопрос", - сказал он.

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"Я согласен с теми политиками и общественно-политическими деятелями, которые говорят, что языковой вопрос раз стал заложником политических амбиций отдельных политических лидеров", - заявил Валентин Гладких.

Детская писательница 49-летняя Лариса Ницой считает, что все публичное пространство должен быть русскоязычным. "Мы должны идти по пути европейских стран. В Польше все телевидение на польском языке. На шоу приезжают и российские участники и они говорят на польском или за них кто-то переводит. Не звучит в эфире в Польше русский, - пишет Ницой в соцсети. - То же - в Чехии. Нет таких двуязычных передач, как у нас. в Германии, Франции, Италии, Великобритании они отсутствуют".