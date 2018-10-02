Монстры под радой - как депутатов убеждали принять языковой закон

В формате кукольного театра активисты показали монстра "русского мира", который пожирает украинцев из-за их русификации. Фото: Rubryka

Активисты организации "Відсіч" провели театрализованное представление возле Верховной Рады. Они продемонстрировали монстра, пожирающего украинцев за их русификацию.

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"На новый языковой закон Украины все мы ждем уже много лет. Мы провели множество акций в защиту украинского языка. Для нас очень странно и обидно, что, несмотря на победу Майдана, в Украине до сих пор нет достойного закона о языке. Сейчас очень важно, чтобы голоса в Раде не рассеялись за разные партийные и персональные проекты, а чтобы депутаты поддержали действительно качественный и эффективный законопроект о языке", - объяснила активистка движения "Відсіч" Екатерина Чепура, сообщает rubryka.com.

Соавтор одного из законопроектов Сергей Оснач объяснил, что украинцы положительно воспринимают усиление статуса украинского языка во всех сферах общественной жизни, что доказывают многочисленные социологические исследования.

По данным исследования Социологической группы "Рейтинг", 61% украинцев считает, что украинский язык должен быть единственным государственным. Такое мнение преобладает в 21 регионе Украины.

Депутат Львовского областного совета Руслан Кошулинский рассказал, как украинский язык может помочь украинскому военному на войне. В частности, язык может помочь солдату определить, свой или чужой с ним на связи.