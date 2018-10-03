Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона

Письмо в поддержку законопроекта №5556 "О языках в Украине" подписали 149 выдающихся ученых, общественных деятелей, писателей и художников. Отправили его в Верховную Раду, где 4 октября будут рассматривать 4 проекта языкового закона.

Фото: gazeta.ua

"Только законопроект № 5556 наиболее полно и взвешенно регулирует в соответствии с Конституцией Украины порядок применения государственного языка и языков коренных народов и национальных меньшинств. Внедрение закона не потребует дополнительных средств, что очень важно в сложных экономических условиях. Его принятие будет способствовать консолидации общества, формированию и защиты национального языково-информационного пространства, усилению национальной безопасности и суверенитета Украины ", - говорится в обращении.

Подписанты призывают народных депутатов Украины принять законопроект № 5556 в первом чтении.

Его подготовили народные депутаты Ярослав Лесюк, Игорь Васюник, Оксана Юринец, Оксана Билозир, Александр Черненко. В декабря 2016 года зарегистрировали парламенте.

Письмо в поддержку законопроекта № 5556 подписали:

1. Иван Дзюба, литературовед, общественный деятель, академик НАН Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, Герой Украины, кавалер Ордена Свободы.

2. Вера Агеева, литературовед, доктор филологических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

3. Виталий Аблицов, журналист, главный редактор журнала "Государственная дело".

4. Леонид Андриевский, директор издательства "Криница", Народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

5. Виктор Андрущенко, ректор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, член-корреспондент НАН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины.

6. Галина Анохина, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Шупика, Заслуженный врач Украины.

7. Юрий Антипкин, директор ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии" НАМН Украины, академик-секретарь отделения клинической медицины НАМН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

8. Александр Афонин, Президент Украинской ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, Заслуженный деятель культуры Украины.

9. Николай Бабак, художник, писатель, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

10. Владимир Базилевский, писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

11. Роман Балаян, режиссер, сценарист и продюсер, Народный артист Украины, лауреат Государственной премии СССР, президент Союза армян Украины.

12. Евгения Басалаева, пианистка, Народная артистка Украины.

13. Алексей Безгин, искусствовед, ректор Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого, заслуженный деятель искусств Украины.

14. Евгений Быстрицкий, и.о. заведующего отделом философии культуры, этики и эстетики Института философии имени Григория Сковороды НАН Украины, доктор философских наук, кавалер Ордена Свободы.

15. Олег Бийма, кинорежиссер и сценарист, Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

16. Алексей Богданович, актер театра и кино, Народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

17. Дмитрий Богомазов, режиссер, художественный руководитель Национального академического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

18. Олег Богуславский, директор Института журналистики и массовой коммуникации Классического приватного университета (г.. Запорожье), профессор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решаем языковые проблемы, как будто мы до сих пор УССР - Ярослав Лесюк

19. Николай Бондарь, литературовед, поэт, заведующий сектором классической литературы Института литературы им. Т. Шевченко НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

20. Анатолий Борсюк, журналист, режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

21. Юрий Буряк, писатель, директор издательства НСПУ "Украинский писатель", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

22. Вячеслав Брюховецкий, Почетный Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор филологических наук, профессор, Герой Украины.

23. Иван Вакарчук, заведующий кафедрой теоретической физики Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Герой Украины.

24. Мирослав Вантух, генеральный директор - художественный руководитель Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского, народный артист Украины, председатель Всеукраинской хореографического союза, Герой Украины.

25. Василий Василенко, главный дирижер Донецкого национального академического театра оперы и балета им. А. Соловьяненко, дирижер национального президентского симфонического оркестра Украины, Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

26. Александр Вертиль. писатель, председатель Сумской организации Национального союза писателей Украины.

27. Юрий Вороненко, ректор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, академик Национальной академии медицинских наук Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

28. Анна Гаврилець, композитор, председатель Киевской организации Национального союза композиторов Украины, Заслуженная деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

29. Дмитрий Гаврилець, заведующий кафедрой струнно-смычковых инструментов, профессор Национальной музыкальной академии им. П. Чайковского, Заслуженный деятель искусств Украины.

30. Иван Гаврилюк, киноактер и продюсер, художественные и руководитель кинофирмы "Украина", Народный артист Украины.

31. Анатолий Гайдамака, художник-монументалист, заслуженный деятель искусств Украины, Народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

32. Иван-Ярослав Гамкало, дирижер, Народный артист Украины, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины.

Автор: gazeta.ua Иван Драч (1936-2018)

33. Василий Герасимьюк, писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

34. Николай Гобдич, основатель и руководитель муниципального Камерного хора "Киев", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

35. Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, доктор технических наук, профессор, академик НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

36. Леонид Горлач, писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

37. Владимир Губа, композитор, Заслуженный деятель искусств Украины, Народный артист Украины.

38. Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета имени Т. Шевченко, доктор философских наук, профессор, академик НАН Украины, Герой Украины.

39. Тамара Гундорова, литературовед и культуролог, заведующая отделом теории литературы Института литературы им. Т. Шевченко НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины

40. Григорий Гусейнов, писатель, редактор литературного журнала "Курьер Кривбасса", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

41. Виктор Гуцал, художественный руководитель и дирижер Национального оркестра народных инструментов Украины, Народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

42. Владимир Даниленко писатель, председатель Киевской организации Национального союза писателей Украины.

43. Андрей Демиденко, писатель, народный артист Украины, Заслуженный деятель искусств Украины.

44. Леся Дычко, композитор, народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

45. Иван Драч, поэт, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, Герой Украины.

46. ​​Николай Дядюра, дирижер, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

47. Сергей Жадан, писатель, переводчик, продюсер, вице-президент Ассоциации украинских писателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курков обьяснил значимость государственного языка

48. Николай Жулинский, литературовед, директор Института литературы им. Т. Шевченко НАН Украины, академик НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

49. Лидия Забиляста, оперная певица, Народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

50. Дмитрий Заболотный, директор ГУ "Институт отоларингологии им. Проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины", вице-президент НАМН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

51. Владимир Загородний, Председатель Совета Украинской Федерации работодателей здравоохранения.

52. Дмитрий Иванов, писатель, редактор Черниговской областной молодежной газеты "Гарт", Заслуженный журналист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

53. Раиса Иванченко писательница, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

54. Михаил Ильенко, кинорежиссер, сценарист и актер, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины, Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Государственной премии имени Александра Довженко.

55. Владимир Исаенко, и.о. ректора Национального авиационного университета, доктор биологических наук, профессор.

56. Лариса Кадырова, актриса театра и кино, профессор Национальной музыкальной академии им. П.И.Чайковского, народная артистка Украинской ССР, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

57. Татьяна Кара-Васильева, искусствовед, академик Национальной академии искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

58. Игорь Калинец, правозащитник, писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, кавалер Ордена Свободы.

59. Анатолий Кичинский, писатель и художник, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

60. Юрий Кузнецов, писатель, профессор Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор филологических наук, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

61. Виктор Ковтун, живописец, Народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

62. Евдокия Колесник, певица, Народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

63. Зиновий Корешок, генеральный директор - художественный руководитель Национального народного хора Украины имени Г.Г. Веревки, Заслуженный деятель культуры Украины, Народный артист Украины.

64. Игорь Коцан, ректор Восточно национального университета им. Леси Украинский, доктор биологических наук, профессор.

65. Андрей Кравченко, литературовед, научный сотрудник Института литературы им. Т. Шевченко НАН Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

66. Василий Кремень, Президент Национальной академии педагогических наук Украины, лауреат Государственной премии Украины в области образования, академик НАН Украины.

67. Дмитрий Кремень, писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

Автор: УНИАН Левко Лукьяненко (1928-2018)

68. Анатолий Криволап, художник, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

69. Станислав Кульчицкий, главный научный сотрудник Института истории НАН Украины, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

70. Андрей Курков, писатель, сценарист, Кавалер Ордена Почетного легиона.

71. Роман Кушнир, директор Института прикладных проблем механики и математики им.Я.С. Подстригача, член-корреспондент НАН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины.

72. Кость Лавро, художник, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

73. Левко Лукьяненко, правозащитник, писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, Герой Украины, кавалер Ордена Свободы.

74. Олесь Лупий, писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

75. Владимир Луценко, писатель, журналист, председатель Днепропетровской организации Национального союза писателей Украины.

76. Анатолий Мазараки, ректор Киевского Национального торгово-экономического университета, доктор экономических наук, профессор, академик АПН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины.

77. Иван Малкович, писатель, шеф-редактор издательства "Абабагаламага", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

78. Иван Марчук, художник, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, кавалер Ордена Свободы.

79. Виктор Маринчак, священник, настоятель храма Иоанна Богослова (г.. Харьков), доцент Харьковского Национального университета имени В.Н. Каразина

80. Вячеслав Медведь, писатель, Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

81. Любомир Медведь, живописец, Народный художник Украины, академик Национальной академии искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

82. Андрей Мелешевич, Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор, Заслуженный юрист Украины.

83 Аркадий Микульский,

кинорежиссер, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

84. Ростислав Мельников, писатель, литературовед, заведующий кафедрой украинской и мировой литературы Харьковского национального педагогического университета им. Григория Сковороды.

85. Владимир Мельниченко, историк, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

86. Владимир Михнев, главный ученый секретарь АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

87. Владимир Моренец, литературовед, Первый вице-президент Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор филологических наук, профессор, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

88. Константин Москалец, писатель, литературовед, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

89. Игорь Мриглод, директор Института физики конденсированных систем, академик НАН Украины.

90. Юрий Мушкетик, писатель, Герой Украины.

91. Михаил Наенко, литературовед, доктор филологических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

92. Раиса Недашковская, актриса театра и кино, общественный деятель, народная артистка Украины.

93. Петр Панчук, актер, Народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

Автор: 24.tv Мирослав Попович (1930-2018)

94. Анатолий Паламаренко, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, Герой Украины.

95. Петр Перебийнис, писатель, Заслуженный журналист Украины, Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

96. Тарас Петриненко, композитор, поэт и музыкант, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монстры под радой - как депутатов убеждали принять языковой закон

97. Петр Печорный, художник, профессор Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

98. Николай Полищук, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, заведующий кафедрой нейрохирургии НМАПО им. П.Л. Шупика.

99. Людмила Пономаренко, профессор, заведующий кафедрой издательского дела, редактирования и украинской филологии Классического приватного университета (г. Запорожье).

100. Мирослав Попович, философ, правозащитник, академик НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, кавалер Ордена Свободы (посмертно).

101. Александр Реент, историк, заместитель директора Института истории НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

102. Ада Роговцева, актриса, Народная артистка Украины, Герой Украины.

103. Владимир Рожок, ректор Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского, доктор искусствоведения, профессор, Народный артист Украины.

104. Владимир Рутковский, писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

105. Олесь Санин, кинорежиссер, оператор и актер, заслуженный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Александра Довженко.

106. Михаил Сидоржевский, писатель, шеф-редактор газеты "Украинская литературная газета", председатель Национального союза писателей Украины.

107. Владимир Сиренко, дирижер Национального симфонического оркестра Украины, Народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

108. Мирослав Скорик, композитор, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, Герой Украины.

109. Анна Скрипник, искусствовед, директор Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Т. Рыльского НАН Украины, академик НАН Украины, Президент Международной ассоциации украинистов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

110. Михаил Слабошпицкий, писатель, директор издательства "Ярославов Вал", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

111. Василий Слапчук, писатель, Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

112. Валерий Смолий, историк, директор Института истории НАН Украины, академик НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

113. Валерий Солдатенко, историк, главный научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им.И.Ф. Кураса НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины.

114. Анатолий Соловьяненко, главный режиссер Национальной оперы Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

115. Евгений Станкович, композитор, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, Герой Украины.

116. Иосиф Стахира, главный научный сотрудник Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

117. Степовичка, писательница, Заслуженный деятель культуры Украины.

118. Виктор Степурко, композитор, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

119. Мария Стефюк, певица, Народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, Герой Украины.

120. Петр Стецюк, правовед, профессор, доктор права, судья Конституционного Суда Украины в 2006-2016 годах.

121. Анатолий Стожук, писатель, председатель Харьковской организации Национального союза писателей Украины.

122. Богдан Струтинский, режиссер, генеральный директор Национального театра оперетты, председатель Национального союза театральных деятелей, народный артист Украины.

123. Николай Сулима, литературовед, заместитель директора Института литературы им. Т. Шевченко НАН Украины, академик НАН Украины.

124. Наталья Сумская, актриса, Народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

125. Ольга Сумская, актриса, Народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

126. Максим Тимошенко, искусствовед, профессор Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, Заслуженный деятель искусств Украины.

127. Наталья Торкут, директор Украинского межуниверситетского научно-исследовательского шекспировского центра (. Запорожье), профессор.

128. Леонид Тома, писатель, главный редактор журнала "Харьков lit".

129. Сергей Томиленко, журналист, председатель Национального союза журналистов Украины.

130. Сергей Трымбач, кинокритик и киносценарист, заместитель председателя Союза кинематографистов Украины, Заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Государственной премии имени Александра Довженко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина отказалась платить за проезд русскоязычной кондукторше

131. Ольга Турган, заведующий кафедры культурологии и украиноведения Запорожского государственного медицинского университета, профессор.

132. Тарас Федюк, писатель, президент Ассоциации украинских писателей, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

133. Николай Тронько, директор ГУ "Институт эндокринологии и обмена веществ им. Комиссаренко НАМН Украины", вице-президент НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

134. Валерий Франчук, художник, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

135. Богдана Фроляк, композитор, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

136. Степан Хмара, правозащитник, председатель Всеукраинского комитета защиты прав политзаключенных, кавалер Ордена Свободы, Герой Украины.

137. Анатолий Хостикоев, актер, Народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

138. Виталий Цимбалюк, Президент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины.

139. Андрей Чебыкин, художник, президент Национальной академии искусств Украины, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

140. Зоя Чегусова, искусствовед, президент Украинской секции Международной ассоциации арт-критиков АИС под эгидой ЮНЕСКО, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

141. Владимир Чепелик, скульптор, председатель Национального союза художников Украины, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

142. Олег Аист, писатель, журналист, заслуженный деятель искусств Украины.

143. Владимир Шаповал, правовед, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины, член-корреспондент НАН Украины.

144. Евгений Шевченко, искусствовед, председатель Координационного совета Национальных творческих союзов Украины, Заслуженный деятель искусств Украины.

145. Валерий Шевчук, писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

146. Игорь Юхновский, академик НАН Украины, Герой Украины.

147. Владимир Яворивский, писатель, народный депутат Украины 1.2.4.5.6.7 созывов, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

148. Олесь Янчук, кинорежиссер, председатель Национального союза кинематографистов Украины.

149. Ярослав Яцкив, директор Национальной обсерватории НАН Украины, академик НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

4 октября парламент рассмотрит законопроекты о языке. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на согласительном совете. "На четверг - ключевой вопрос этой недели. С этим неоднократно ко мне обращались фракции коалиции и оппозиции. Это проекты закона о языке в Украине. Их четыре. Буду предлагать, чтобы мы рассматривали закон о языке по полной процедуре. Чтобы все докладчики четырех законов могли выступить, мы смогли их обсудить и при обсуждении выбрать один из них, который примем в первом чтении. На его базе сможем начать работу по второму чтению", - сказал Парубий. Кроме законопроекта № 5556 депутаты будут работать с предложениями зарегистрированными через месяц после него - №5669 "О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине" авторства внефракционного нардепа Михаила Головко, члена комитета по вопросам культуры и духовности Марии Матиос и группы депутатов, среди которых глава комитета по культуре Николай Княжицкий. Вместе с ним поступил проект №5670 "О государственном языке", который зарегистрировала группа во главе с Ириной Подоляк. В июне 2017-го завершили законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его подготовили по инициативе комитета по культуре. Объединяет положения трех ранее поданных законопроектов. Предыдущий Закон "Об основах государственной языковой политики" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко Конституционный суд отменил 28 февраля 2018-го.