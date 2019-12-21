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суббота, 21 декабря 2019 19:25

Завершился неудачей космический полет, который готовили годами
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Космический корабль Boeing Starliner ошибся орбитой
Фото: The Verge
Космический корабль Boeing Starliner ошибся орбитой
Космический корабль Boeing Starliner ошибся орбитой

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner не смог состыковаться с Международной космической станцией.

Его 20 декабря запустили с помощью ракеты-носителя Atlas V с мыса Канаверал во Флориде. Космический корабль не смог выйти на правильную орбиту. После отделения капсулы не сработали маршевые двигатели, которые должны были придать ему скорость, сообщает The Verge.

Исправить ситуацию с Земли не удалось. Starliner был в мертвой зоне для связи, и слишком далеко от спутников, которые передали бы команды к космическому кораблю.

Сбой произошел из-за часов Starliner. Они заставили аппарат регистрировать время, отличавшееся от фактического. Это помешало работе маневрового автопилота, который должен был вывести его на намеченную орбиту.

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Космический аппарат попытаются вернуть на Землю, чтобы отработать посадку.

NASA и Boeing годами работали над этим полетом.

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin запустит 10 декабря космический корабль New Shepard для суборбитального полета. Компания принадлежит основателю Amazon миллиардеру Джеффу Безосу.

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Дата
21
декабря

"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

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