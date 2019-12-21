Завершился неудачей космический полет, который готовили годами

Фото: The Verge

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner не смог состыковаться с Международной космической станцией.

Его 20 декабря запустили с помощью ракеты-носителя Atlas V с мыса Канаверал во Флориде. Космический корабль не смог выйти на правильную орбиту. После отделения капсулы не сработали маршевые двигатели, которые должны были придать ему скорость, сообщает The Verge.

Исправить ситуацию с Земли не удалось. Starliner был в мертвой зоне для связи, и слишком далеко от спутников, которые передали бы команды к космическому кораблю.

Сбой произошел из-за часов Starliner. Они заставили аппарат регистрировать время, отличавшееся от фактического. Это помешало работе маневрового автопилота, который должен был вывести его на намеченную орбиту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дракон" Илона Маска состыковался с МКС

Космический аппарат попытаются вернуть на Землю, чтобы отработать посадку.

NASA и Boeing годами работали над этим полетом.

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin запустит 10 декабря космический корабль New Shepard для суборбитального полета. Компания принадлежит основателю Amazon миллиардеру Джеффу Безосу.