Windows будут обновлять реже

Microsoft изменила политику обновлений Windows и будет реже выпускать апдейты.
Теперь глобальное обновление системы будет выходить один раз в год, передает Windows Latest.
Сейчас компания завершила работу над обновлением 20H1. Его выход запланирован на весну. Сейчас инженеры ищут ошибки в ОС.
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По данным инсайдеров, весеннее обновление Windows-10 станет важнейшим для платформы в этом году. Осеннее не должно добавить в нее важные функции.
Осенний релиз для Windows-10 получит название 20H2. Таким образом, Microsoft пытается оптимизировать свои ресурсы и ускорить выход системных апдейтов.
Ранее Microsoft часто критиковали за неспособность выпустить большие стабильные обновления дважды в год.
Microsoft принудительно переведет пользователей на свой новый браузер Windows Latest.
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