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четверг, 12 сентября 2019 14:07

Возможность адаптации интерфейса и темная тема - обновили Privat24

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Возможность адаптации интерфейса и темная тема - обновили Privat24
ПриватБанк запустил обновленную версию своего онлайн-банкинга Privat24. Фото: из открытых источников

ПриватБанк запустил обновленную версию своего онлайн-банкинга Privat24.

Приложение получило новый дизайн. Счета изображены сверху, внизу программы вывели услуги. Последовательность карт можно изменять, а ненужные "под рукой" можно скрыть.

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Есть возможность настроить некоторые детали интерфейса под собственные нужды. Нужные услуги - можно вывести в приоритет визуацизации, ненужные - убрать. Для перевода на карту или пополнение номера - предусмотрены шаблоны, что можно вынести "наперд".

Между тем, изменили дизайн логотипа приложения и добавили темную тему. Об этом сообщили на espreso.tv.

iPhone 11 высмеяли после презентации

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