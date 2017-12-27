В Украине тестируют новый сервис — Mobile ID

С помощью технологии Mobile ID пользователи мобильной связи могут ставить электронные подписи к документам, оплачивать услуги, получать доступ к защищенным электронных документов Фото: открытые поисковые системы

В Украине начали тестировать новый электронный мобильный сервис - Mobile ID. Первым оператором, который запустил систему, стал "Киевстар".

Сервис Mobile ID позволяет проводить электронную идентификацию лица для получения электронных услуг. Исследовать его будут с 27 декабря 2017 до 1 июня 2018 года. В это время ограниченное число абонентов мобильного оператора смогут воспользоваться сервисом электронной идентификации для получения услуг реестров Держгеокадастру и онлайн дома юстиции.

Во время испытаний также исследуют бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами госпредприятия Национальные информационные системы и возможность идентифицировать лицо, имея мобильный телефон и специальную SIM-карту, пишет biz.nv.ua

"Платформа сервиса работает, выдают первые SIM-карты со специальным чипом, подана заявка на государственную сертификацию сервиса, и мы работаем над тем, чтобы сделать оформление документов для подключения Mobile ID максимально простым и удобным для абонентов", - говорит директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгений Кражан.

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Чтобы подключить Mobile ID, нужно заменить SIM-карту на новую, которая поддерживает дополнительные функции повышенной защиты информации во время электронной идентификации пользователя.

Начиная с 2000 года, подобные Mobile ID сервисы работают в большинстве стран ЕС, а также в Молдове, Азербайджане, Литве, Латвии, Эстонии и Казахстане. С помощью технологии Mobile ID пользователи мобильной связи могут ставить электронные подписи к документам, оплачивать услуги, получать доступ к защищенным электронным документам. Все это - с помощью своего смартфона.