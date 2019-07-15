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понедельник, 15 июля 2019 12:06

В Украине может появиться еще один 4G-оператор

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В Украине может появиться еще один 4G-оператор
"Интертелеком" ждет лицензию для перехода на 4G Фото: iTechua

Одесская компания "Интернациональные телекоммуникации" ждет получения лицензии для перехода на 4G.

Перейти на более современную технологию компания планирует в 2020 году. Сейчас они ожидают от телеком-регулятора этого разрешения, предусмотренного статьей 40 закона о радиочастотном ресурсе, сообщает президент "Интертелекома" Борис Акулов.

После получения 4G-лицензии "Интертелеком" рассчитывает завладеть полосой не менее 5 МГц. Этого достаточно, чтобы увеличить скорость до 35 Мбит/с на загрузку и до 10 Мбит/с - на отправку данных, передает UBR.ua.

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Сейчас пропускная способность оператора около 3 Мбит/с. В компании добавляют, что технологически отстают в больших городах после того, как год назад в Украине запустили 4G. Из-за этого количество клиентов у оператора уменьшилась на более одного млн человек.

3G-покрытия компании "Интертелеком" охватывает все областные центры страны и более 14 тыс. населенных пунктов, в которых проживает 85,8% населения страны.

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