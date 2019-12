В Twitter больше нельзя публиковать гифкы

Соцсеть Twitter удалила функцию, которая давала возможность пользователям отправлять анимированные файлы АPNG.

В компании считают гифкы очень интересными, однако они не соответствуют их настройкам по автозапуску, сообщила соцсеть на своей странице в Twitter.

Такое решение в соцсети приняли, чтобы повысить безопасность пользователей с эпилепсией, ведь файлы АPNG содержат мигающие анимированные изображение.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.



APNGs were fun, but they don't respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u