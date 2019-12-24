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вторник, 24 декабря 2019 15:53

В Twitter больше нельзя публиковать гифкы

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В Twitter больше нельзя публиковать гифкы
Twitter запретил публикацию гифок Фото: TechCrunch

Соцсеть Twitter удалила функцию, которая давала возможность пользователям отправлять анимированные файлы АPNG.

В компании считают гифкы очень интересными, однако они не соответствуют их настройкам по автозапуску, сообщила соцсеть на своей странице в Twitter.

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Такое решение в соцсети приняли, чтобы повысить безопасность пользователей с эпилепсией, ведь файлы АPNG содержат мигающие анимированные изображение.

В Twitter нашли баг, который позволял пользователям добавлять к твитам несколько анимированных файлов PNG одновременно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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24
декабря

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