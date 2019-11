В Twitter больше не будет политической рекламы

Новая политика Twitter вступит в силу 22 ноября.

Соответствующую информацию сообщил соучредитель и гендиректор социальной сети Джек Дорси на своей странице в Twitter.

"Мы приняли решение прекратить публикацию всей политической рекламы на Twitter по всему миру. Мы считаем, что восприятие политических месседжей пользователями сети нужно заслужить, а не покупать", - написал Дорси.

Он добавил, что реклама в интернете имеет огромную силу и эффект для коммерческих рекламодателей.

"Эта сила несет значительные риски для политики, где она может быть использована для влияния на волеизъявление и повредить жизнь миллионов людей", - отметил руководитель компании.

Окончательные правила рекламы Twitter обнародует до 15 ноября.

