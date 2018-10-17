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среда, 17 октября 2018 06:25

В работе видеосервиса YouTube произошел сбой

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В работе видеосервиса YouTube произошел сбой
YouTube не работал. Фото: Фокус

В ночь на среду, 17 января, в работе стримингового сервиса YouTube произошел сбой.

"Спасибо за ваши сообщения о проблемах в работе YouTube, YouTube TV and YouTube Music. Мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, когда сайт заработает", - заявили в YouTube.

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YouTube - видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, отправлять сообщения и делиться теми или иными видеозаписями.

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Дата
17
октября

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