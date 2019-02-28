Samsung представила смартфон за $120

Samsung показали телефон за 120 долл. Фото: Samsung

Корейская компания Samsung представила в Индии самый доступный устройство из серии A - модель Galaxy A10.

Стоимость нового смартфона - $120. Его окончательная цена на мировых рынках - неизвестна, передает GSMArena.

Устройство будет иметь "базовые" характеристики, такие как чипсет Exynos 7884 и 2 ГБ оперативной памяти. Сзади у новинки только одна 13- мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой 1,9.

Процессор Exynos 7884 является редкой платформой даже для смартфонов Samsung. Процессор смартфона получил два высокопроизводительных ядра Cortex-A73 с тактовой частотой 1,35 ГГц и еще шесть блоков Cortex-A53, на той же частоте.

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Экран Galaxy A10 - фирменный дисплей Infinity-V (с V-образным вырезом) с 6,2-дюймовым HD-экраном. В вырез разместилась фронтальная камера на 5 Мп.

Samsung объединила относительно небольшой объем встроенной оперативной памяти - 32 ГБ. Но создатели сделали еще один слот для карт памяти microSD на 512 гигабайт.

Сканер отпечатков пальцев отсутствует. Аккумулятор емкостью 3400 мАч. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой One UI.

Samsung Galaxy A10 будет доступен в синем, черном или красном цветах примерно в середине марта.

В Украине сделали кардиомонитор, который собирает данные о работе сердца и передает на смартфон пользователя или родственников. Крепится под сердцем. Программа дает рекомендации и может даже вызвать врача.