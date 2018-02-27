Раскрыли характеристики смартфона OnePlus 6

Один из китайский интернет-магазинов случайно выставил на продажу смартфон OnePlus 6.

На сайте раскрыли характеристики новинки и назвали цену, пишет uagolos.

OnePlus 6 станет безрамочных. Размер экрана - 5,5 дюймов. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 835.

OnePlus 6 будет стоить € 890.

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Официально смартфон планируют представить во втором квартале 2018.

Компания Apple выпустит до конца 2018 три новые модели айфонов. В этом году планируется выход крупнейшего iPhone, обновленной версии iPhone X и более дешевой модели с некоторыми ключевыми функциями.