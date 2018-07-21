Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны

Смартфоны нужно подключать к зарядке на уровне 40-30% Фото: AKKet

Пользователи смартфонов часто неправильно обращаются со смартфонами - разряжают их до 0% сразу после покупки.

Эта вредно для батарей новых телефонов, утверждают эксперты из GSMArena.Об этом пишет сайт "Сегодня".

В старых радиотелефонах использовались никель-кадмиевые батареи, которые владели "эффектом памяти". Их надо было полностью разрядить и зарядить до 100% перед использованием.

Современные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы лишены проблемы "эффекта памяти", поэтому готовы работать сразу "из коробки" без разгона.

В новых аккумуляторов есть недостаток - им вреден полный разряд. Эксперты рекомендуют не допускать полного разряда батарей современных смартфонов и подключать их к зарядке на уровне 30-40%.

Также эксперты не рекомендуют играть на смартфоне во время зарядки. Это сильно нагревает процессор. Перегрев опасен снижением качества работы смартфона, а затем устройство вовсе может выйти из строя.

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Оставлять на ночь смартфон на зарядке не опасен, уверяют эксперты, но только если используется оригинальная фирменная зарядка - они обладают механизмом защиты от перегрева.

Поэтому не рекомендуется использовать дешевые китайские зарядки - они опасны тем, что в них отсутствуют необходимые механизмы защиты. Самовозгорание смартфона во время зарядки чаще всего происходили из-за некачественных зарядные устройства.

Компания Gorilla Glass представила новое поколение стекла для дисплеев смартфонов. Новое стекло Gorilla Glass 6 можно использовать для покрытия лицевых и тыльных панелей устройств.