Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 171
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 810
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2178
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3097
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 666
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6345
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1215
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3654
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3834
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133357
Фото
Все фото
6
5
5
6
11
Не светом единым - создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Не светом единым - создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Как в будущем будет выглядеть дизайн смартфонов
Как в будущем будет выглядеть дизайн смартфонов
То ли самолет, то ли поезд: показали транспорт будущего
То ли самолет, то ли поезд: показали транспорт будущего
Перевозит багаж и подмигивает - в аэропорту поселится робот
Перевозит багаж и подмигивает - в аэропорту поселится робот
Как будут выращивать овощи на &quot;вертикальной ферме&quot;
Как будут выращивать овощи на "вертикальной ферме"
Видео
Все видео
В Лондоне продают летающие костюмы
В Лондоне продают летающие костюмы
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Создали аграрного работа
Создали аграрного работа
Нужен только чехол - украинцы создали полезное устройство
Нужен только чехол - украинцы создали полезное устройство
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3519
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 558
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3654
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3519
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26740
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 июля 2018
Просмотров: 378
Гад Путін
– Дівчата, ви звідки? – питає англійською турок із татуюванням на грудях двох дівчат біля басейну в турецькому місті Белек. Якраз ...
суббота, 21 июля 2018 12:55

Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны

  Комментировать
Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны
Смартфоны нужно подключать к зарядке на уровне 40-30% Фото: AKKet

Пользователи смартфонов часто неправильно обращаются со смартфонами - разряжают их до 0% сразу после покупки.

Эта вредно для батарей новых телефонов, утверждают эксперты из GSMArena.Об этом пишет сайт "Сегодня".

В старых радиотелефонах использовались никель-кадмиевые батареи, которые владели "эффектом памяти". Их надо было полностью разрядить и зарядить до 100% перед использованием.

Современные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы лишены проблемы "эффекта памяти", поэтому готовы работать сразу "из коробки" без разгона.

В новых аккумуляторов есть недостаток - им вреден полный разряд. Эксперты рекомендуют не допускать полного разряда батарей современных смартфонов и подключать их к зарядке на уровне 30-40%.

Также эксперты не рекомендуют играть на смартфоне во время зарядки. Это сильно нагревает процессор. Перегрев опасен снижением качества работы смартфона, а затем устройство вовсе может выйти из строя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нужен только чехол - украинцы создали полезное устройство

Оставлять на ночь смартфон на зарядке не опасен, уверяют эксперты, но только если используется оригинальная фирменная зарядка - они обладают механизмом защиты от перегрева.

Поэтому не рекомендуется использовать дешевые китайские зарядки - они опасны тем, что в них отсутствуют необходимые механизмы защиты. Самовозгорание смартфона во время зарядки чаще всего происходили из-за некачественных зарядные устройства.

Компания Gorilla Glass представила новое поколение стекла для дисплеев смартфонов. Новое стекло Gorilla Glass 6 можно использовать для покрытия лицевых и тыльных панелей устройств.

segodnya
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Президентом большой страны выбрали пенсионерку

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 213105
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 120469
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
35
 Просмотров: 78146
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 2 Просмотров: 36537
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
17
 Просмотров: 25931
Технологии
Не светом единым - создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Не светом единым - создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
6
 Просмотров: 1179
Трансляция самоубийств и фейковый контент: что сделает Цукерберг для безопасности в Facebook
Трансляция самоубийств и фейковый контент: что сделает Цукерберг для безопасности в Facebook Просмотров: 108
Создали первый в мире "умный" презерватив
Создали первый в мире "умный" презерватив Просмотров: 5391
Стало известно, когда будут продавать летающие авто
Стало известно, когда будут продавать летающие авто Просмотров: 594
В Лондоне продают летающие костюмы
В Лондоне продают летающие костюмы
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
26
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
13
Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg
10
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
7
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
5
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
Голосов: 698
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua