Приложения Google стали недоступными для Huawei

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 3348
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 37206
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 990
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1773
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3078
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2286
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3015
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3150
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4851
Фото
Все фото
14
20
9
4
6
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Видео
Все видео
Google Maps будет помогать незрячим
Google Maps будет помогать незрячим
Героем фильма можно стать в один клик
Героем фильма можно стать в один клик
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Гру Call of Duty выпустят для мобильных платформ
Гру Call of Duty выпустят для мобильных платформ
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4851
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7353
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1764
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
Просмотров: 702
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
вторник, 22 октября 2019 13:33

Приложения Google стали недоступными для Huawei

  Комментировать
Приложения Google стали недоступными для Huawei
Huawei не будет иметь доступа к приложениям Google Фото: Comments.UA

Huawei разрабатывает альтернативную операционную систему под названием Harmony.

Китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei лишили приложений компании Google из-за санкций США, сообщает Financial Times.

Доступ к магазину приложений Google Play Google Maps и другим сервисам Google останется в старых мобильных телефонах. Новые модели их не будут иметь. Из-за этого в Huawei ожидают отток покупателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Instagram внедряет новый режим

Альтернативой Google должна стать новая операционная система Harmony. По словам вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тэна, сейчас она не готова и на ее разработку потребуется не один год.

Huawei находится под санкциями США с мая. Американским компаниям запрещено работать с китайской корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от возможных внешних угроз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приложения Google стали недоступными для Huawei». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

"Зачем мне звезда, когда я умираю" – 90 лет тому назад родился Лев Яшин

Колдуна убили серебряной пуговицей

Катрин Денев засыпает в парике

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 84829
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 59437
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 45684
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 42039
Гонтарева ответила на черный юмор &quot;Вечернего квартала&quot;
Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала" 2 Просмотров: 21636
Програмы
Компания Microsoft запретила удалять браузер на Windows 10
Компания Microsoft запретила удалять браузер на Windows 10 Просмотров: 756
MasterСard и Visa отказались от поддержки криптовалюты Facebook
MasterСard и Visa отказались от поддержки криптовалюты Facebook Просмотров: 144
Google Maps будет помогать незрячим
Google Maps будет помогать незрячим
 Просмотров: 99
Украинский стартап Grammarly привлек $90 млн инвестиций
Украинский стартап Grammarly привлек $90 млн инвестиций Просмотров: 324
Instagram внедряет новый режим
Instagram внедряет новый режим Просмотров: 783
Больше всего комментируют
9
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
4
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
3
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
3
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
3
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
Голосов: 111
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua