Приложения Google стали недоступными для Huawei

Huawei не будет иметь доступа к приложениям Google Фото: Comments.UA

Huawei разрабатывает альтернативную операционную систему под названием Harmony.

Китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei лишили приложений компании Google из-за санкций США, сообщает Financial Times.

Доступ к магазину приложений Google Play Google Maps и другим сервисам Google останется в старых мобильных телефонах. Новые модели их не будут иметь. Из-за этого в Huawei ожидают отток покупателей.

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Альтернативой Google должна стать новая операционная система Harmony. По словам вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тэна, сейчас она не готова и на ее разработку потребуется не один год.

Huawei находится под санкциями США с мая. Американским компаниям запрещено работать с китайской корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от возможных внешних угроз.