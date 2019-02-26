Показали самый толстый смартфон с самой стойкой батареей

Фото: andro-news.com

Посетителям выставки Mobile World Congress дали потрогать самый толстый современный смартфон Energizer Power Max P18K Pop, который обладает батареей на 18 000 мАч.

Толщина корпуса смартфона — 18мм. Но визуально он выглядит шире. Создатели гаджета уверяют, что его батареи хватит на 90 часов звонков и 2 дня просмотра видеороликов. При этом заряжаться он будет долго — 9 часов. Смартфон также может заряжать и другие телефоны.

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Energizer Power Max P18K Pop получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1080 пикселей, чип MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На его задней панели находится тройная камера, а двойная камера для селфи выдвигается из корпуса.

Продажи смартфона начнутся в июне этого года по цене 680 долларов.

Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под брендом Nokia представила смартфон с пятью камерами.