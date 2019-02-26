 
Ексклюзивы
1/5
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 234
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
1 Просмотров: 1449
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1026
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 450
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1656
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1269
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 648
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 909
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5904
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1782
Фото
Все фото
4
5
4
17
6
Показали самый толстый смартфон с самой стойкой батареей
Показали самый толстый смартфон с самой стойкой батареей
Штурмовиков морской пехоты вооружили бронеавтомобилями &quot;Варта&quot;
Штурмовиков морской пехоты вооружили бронеавтомобилями "Варта"
Galaxy Fold: Samsung произвел революцию в мире смартфонов. Уже известна цена складываемого гаджета
Galaxy Fold: Samsung произвел революцию в мире смартфонов. Уже известна цена складываемого гаджета
Врага надо знать в лицо: Россия показала новые образцы оружия
Врага надо знать в лицо: Россия показала новые образцы оружия
Мужчина нашел на чердаке настоящий драгоценный клад
Мужчина нашел на чердаке настоящий драгоценный клад
Видео
Все видео
В Украине завершается испытание нового БТР
В Украине завершается испытание нового БТР
Украинский самолет поразил посетителей авиашоу
Украинский самолет поразил посетителей авиашоу
Маск запустил ракету с первым лунным зондом
Маск запустил ракету с первым лунным зондом
Украинский самолет удивил иностранцев маневренностью
Украинский самолет удивил иностранцев маневренностью
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1206
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4113
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2844
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2223
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5229
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 684
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
вторник, 26 февраля 2019 16:46

Показали самый толстый смартфон с самой стойкой батареей
4

  Комментировать

Самый толстый смартфон Energizer Power Max P18K Pop
Фото: andro-news.com
Самый толстый смартфон Energizer Power Max P18K Pop
Самый толстый смартфон Energizer Power Max P18K Pop
Самый толстый смартфон Energizer Power Max P18K Pop

Посетителям выставки Mobile World Congress дали потрогать самый толстый современный смартфон Energizer Power Max P18K Pop, который обладает батареей на 18 000 мАч.

Толщина корпуса смартфона — 18мм. Но визуально он выглядит шире. Создатели гаджета уверяют, что его батареи хватит на 90 часов звонков и 2 дня просмотра видеороликов. При этом заряжаться он будет долго — 9 часов. Смартфон также может заряжать и другие телефоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Качественные фото даже в темноте - Nokia выпустила новый смартфон

Energizer Power Max P18K Pop получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1080 пикселей, чип MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На его задней панели находится тройная камера, а двойная камера для селфи выдвигается из корпуса.

Продажи смартфона начнутся в июне этого года по цене 680 долларов.

Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под брендом Nokia представила смартфон с пятью камерами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали самый толстый смартфон с самой стойкой батареей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Киевлянка возглавила правительство Израиля

"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского

Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях

"Мог получить по голове древком от флага": как у Криму сопротивлялись окупации

Немецкая авиация пришла в упадок из-за недостатка пилотов

Гюго предсказал независимость Украины

Самое читаемое
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 63112
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 54340
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 6 Просмотров: 25659
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 19881
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 14979
Техника
. "Мрия" - это самодостаточная "женщина", у нее есть все "- эксперт
. "Мрия" - это самодостаточная "женщина", у нее есть все "- эксперт
 Просмотров: 558
Эксперт рассказала, когда и почему начали закрывать двери в кабину пилота
Эксперт рассказала, когда и почему начали закрывать двери в кабину пилота
 Просмотров: 504
Качественные фото даже в темноте - Nokia выпустила новый смартфон
Качественные фото даже в темноте - Nokia выпустила новый смартфон Просмотров: 378
Украина будет модернизировать "Вильху"
Украина будет модернизировать "Вильху" Просмотров: 594
В Украине завершается испытание нового БТР
В Украине завершается испытание нового БТР
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
8
MARUV не поедет на Евровидение
6
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу
4
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
4
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
3
По всему миру люди выходят на акции за освобождение Крыма
Голосов: 299
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua