Поисковик Google выучил украинский язык

Поисковик целом понимает 70 языков. Фото: "Укринформ".

Интуитивный поисковый алгоритм Google BERT научился угадывать нужные поисковые запросы более 70 языками мира.

В том числе и на украинском языке, сообщает компаниия в Twitter.

"BERT, наш новый способ поиска в Google для лучшего понимания языка, теперь распространяется на более чем 70 языков по всему миру. Сначала он был запущен в октябре для английского ..." - говорится в сообщении.

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Кроме украинского появились португальский, пенджабский, румынский, русский, сербский, сингальский, словацкий, словенский, суахили, шведский, тагальский, таджикская, тамильский, телугу, тайский, турецкий, урду, узбекский, вьетнамский и др.

Алгоритм Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) - это поиск, направленный на понимание сложных поисковых запросов, независимо от того, как они написаны и какие слова использованы. Алгоритм использует нейронную сеть, которая наделяет поисковую систему "пониманием".

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