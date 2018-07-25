Почему смартфоны на Android лучше iPhone

Гаджеты на операционной системе Android быстрее работают, чем iPhone.

Компания Qualcomm провела тестирование инструментом Speedtest, пишет "Сегодня".

Тестировали процессор Snapdragon 845 с встроенным модемом X20 LTE, используемых в устройствах на Android, и Intel XMM 7480 и 7360, которые использует Apple в своих iPhone.

Автор: segodnya Android лучше iPhone

Snapdragon 845 показали преимущество перед Intel XMM 7480 и 7360. Смартфоны на Android с модемами от Qualcomm на 60% быстрее загружают файлы. Также на 40% быстрее загружают веб-сторинцы, чем модемы от Intel.

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Топовый процессор Snapdragon 845 с модемом X20 интегрирован в Samsung Galaxy S9 и LG G7. Модем Intel XMM 7480 используют в iPhone X.

Google пересмотрит политику лицензирования Android после того, как Евросоюз оштрафовал корпорацию на € 4 млрд. Android всегда был бесплатным для любых устройств, которые использовали его как свою операционную систему, включая Chrome, Gmail, YouTube и другие сервисы Google.