Определили стартапы, которые будут представлять Украину в Кремниевой долине

Startup Grind Global 2020 пройдет с 11 по 12 февраля 2020 Фото: vinnitsaok.com.ua

Выбрали 15 лучших технологических стартапов, которые представят Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов "Startup Grind Global 2020".

В конкурсе участвовало более 160 украинских стартапов, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Из 160 полученных заявок более 50 стартапов, готовы привлекать иностранные инвестиции и выводить свои продукты на новые рынки. Главный критерий Startup Grind Global - бизнес должен быть зрелыми. Поэтому в финал прошли те, что смогли предоставить доказательства своей доходности, и видение, что будет если получают венчурные инвестиции. Экспортный потенциал имеют стартап-индустрии: Saas, AI, Computer vision, online adtech, legal tech, хардвер", - говорит Startup Grind Kyiv Chapter Director Екатерина Дегтярь.

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Перечень стартапов-финалистов, попавших в украинскую делегацию:

1. Let`s Enhance - улучшение качества изображения с помощью машинного обучения.

2. Replay.io - мультиканальная sales-платформа, что автоматизирует контакты с помощью имейлов, звонков и задач, пока сейлзы могут сконцентрироваться на главном - продажах.

3. Legal Nodes - глобальный маркетплейс для технологического бизнеса, с помощью которого основатель или юрисконсультант технологической компании может найти и связаться с юристом, лучше соответствует ее юридическим потребностям и финансовым возможностям.

4. Poptop - маркетплейс бронирования исполнителей разного формата и локаций для ивентов в режиме реального времени.

5. Delfast - электровелосипед.

6. Animal ID - сервис по идентификации животных.

7. Kray Technology - дрон, который помогает увеличить урожайность и уменьшить объемы использования удобрений в агросекторе.

8. Costless - это личный помощник при совершении покупок, который помогает принимать разумные решения, экономя средства, время и энергию. Предоставляет агентствам, брендам и ритейлерам аналитику в реальном времени, прогнозы по изменению цен и объемов потребления, информацию о потребительском поведении.

9. AxDraft - помогает составлять юридические документы в 10 раз быстрее, избегать ошибок и повышать эффективность работы юридического отдела на 25%, делегируя часть юридической работы "не-юристам" без риска.

10. Effa - экологическая зубная щетка, изготовленная из бумаги и дружеских к окружающей среде материалов, как "зеленая" альтернатива одноразовым пластиковым.

11. Pix - рюкзак с анимацией.

12. Nuka - создает "самый удобный способ ведения ваших записей". Первый продукт - это вечный блокнот, который полностью водонепроницаемый, страницы невозможно порвать, - а записи сделаны любым типом ручки или карандаша полностью переписываются. Также их можно полностью синхронизировать с мобильным приложением nuka. Второй продукт - вечный карандаш.

13. CamTouch - это комплекс, позволяющий превратить любую плоскую поверхность в интерактивную и управлять ею с помощью лазерной указки или специального стилуса.

14. ActiveChat - сервис для создания виртуальных помощников. С его помощью бизнес может создавать чат-ботов или инструменты для поиска на сайте.

15. ADAM - 3D-био-печать структур органических костей.

Startup Grind Global 2020 пройдет с 11 по 12 февраля 2020 в Кремниевой долине и соберет около 10 тыс. посетителей.

Startup Grind Global 2020 - одна из крупнейших бизнес-конференций мира соберет инвесторов, разработчиков успешных стартапов и игроков IT-рынка.