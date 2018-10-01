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пятница, 05 октября 2018 09:50

Обнаружили, какой смартфон быстрее дешевеет

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В августе на рынке появился Samsung Galaxy Note 9. На момент начала продаж его стоимость в Украине составляла 34 999 грн.

Дорогую стоимость предопределяла большая мощность и замечательная камера. Поэтому гаджет возглавил рейтинг лучших смартфонов 2018-го, пишет "Сегодня".

Стоимость смартфонов на базе Android начала падать, когда на рынок вышли iPhone XS и iPhone XS Max. Сначала подешевели прошлогодние модели Samsung Galaxy S8. Сейчас - Samsung Galaxy Note 9.

Некоторые интернет-магазины снизили стоимость на 30%. Сейчас Galaxy Note 9 можно купить за 23,6 тыс. грн. Кроме того, ежедневно стоимость падает на 50-100 грн. Поэтому удешевление новинки немного повысило спрос на модель.

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Автор: segodnya.ua
  Стоимость гаджета в украинских интернет-магазинах.
Стоимость гаджета в украинских интернет-магазинах.

За 23 тыс. грн сейчас покупатель получит смартфон с 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. Экран имеет 2960х1440 пикселей. Устройство работает на 8-ядерном процессоре Exynos 9810. Имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Дополнительно можно установить карточку MicroSD. Также Samsung Galaxy Note 9 имеет двойной фотосенсор (2 * 12 Мп) и 8 МП фронтальные камеры. Емкость батареи - 4000 мАч.

Появились характеристики смартфона южнокорейской компании Samsung Galaxy A9 Star Pro. Устройство с 4 основными камерами официально презентуют 11 октября. Galaxy A9 будет иметь 6,28-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2220х1080 пикселей. Устройство также получит датчик отпечатков пальцев на задней панели.

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Дата
05
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