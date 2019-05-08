Объявили лучшие приложения Google Play

Компания Google на конференции разработчиков объявила лучшие приложения года.
Победители получили ежегодную премию Google Play Awards 2019, сообщает www.the-village.com.ua.
9 лучших приложений 2019-го от Google Play:
Woebot: Your Self-Care Expert - помогает бороться со стрессом, одиночеством и прокрастинация.
Envision AI - приложение для людей с нарушением зрения. С помощью искусственного интеллекта описывает предметы вокруг.
Wisdo - социальный приложение, где можно делиться опытом в группах поддержки людей с депрессией, зависимостями и другим.
Shadowgun Legends - шутер с элементами ролевой игры.
Neverthink - программа с подборками видео, которые воспроизводятся на фоне и не мешают другим занятиям.
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Tick Tock: A Tale of Two - головоломка для двух человек.
Canva - графический редактор.
Slowly - приложение для поиска друзей по переписке.
MARVEL Strike Force - ролевая онлайн-игра по мотивам вселенной Marvel.
Приложения оценивали по дизайну, отзывами пользователей, влиянии на работу устройства.
Социальная сеть Facebook готовит редизайн мобильного приложения. Разработчики хотят объединить новостную ленту и "истории". Пока только проводят тестирование новинки.
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