Объявили лучшие приложения Google Play

9 приложений получили премию Google Play Awards 2019. Фото: Applead

Компания Google на конференции разработчиков объявила лучшие приложения года.

Победители получили ежегодную премию Google Play Awards 2019, сообщает www.the-village.com.ua.

9 лучших приложений 2019-го от Google Play:

Woebot: Your Self-Care Expert - помогает бороться со стрессом, одиночеством и прокрастинация.

Envision AI - приложение для людей с нарушением зрения. С помощью искусственного интеллекта описывает предметы вокруг.

Wisdo - социальный приложение, где можно делиться опытом в группах поддержки людей с депрессией, зависимостями и другим.

Shadowgun Legends - шутер с элементами ролевой игры.

Neverthink - программа с подборками видео, которые воспроизводятся на фоне и не мешают другим занятиям.

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Tick ​​Tock: A Tale of Two - головоломка для двух человек.

Canva - графический редактор.

Slowly - приложение для поиска друзей по переписке.

MARVEL Strike Force - ролевая онлайн-игра по мотивам вселенной Marvel.

Приложения оценивали по дизайну, отзывами пользователей, влиянии на работу устройства.

Социальная сеть Facebook готовит редизайн мобильного приложения. Разработчики хотят объединить новостную ленту и "истории". Пока только проводят тестирование новинки.