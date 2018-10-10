Назвали самые мощные смартфоны

AnTuTu опубликовала рейтинг мощности смартфонов сентября.

Впервые в отчет попали новинки американской компании Apple - iPhone XS и XS Max, пишет "Сегодня".

iPhone XS Max возглавил рейтинг самых мощных смартфонов на iOS. Получил 346 404 балла. Чуть меньше у iPhone XS - 343 908. Такая разница не существенная, говорят эксперты. Кроме того, iPhone XS Max на 54% мощнее iPhone X.

Автор: AnTuTu

Тестирование показало, что процессор Apple A12 имеет Bionic мощный мобильный чип. Он получил первенство среди всех мобильных процессоров.

Лучший смартфон на базе Android - Xiaomi Black Shark. Гаджет получил 293 009 баллов. Второй в рейтинге - устройство другой китайской компании Meizu 16th. У него 292 000 баллов.

Автор: AnTuTu

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На третьем месте - игровой мобильный аппарат Asus ROG Phone. Четвертую строчку рейтинга занимает Smartisan Nut R1, а замыкает первую пятерку - Vivo NEX Ultimate.

В китайской социальной сети Weibo появился рейтин мобильных камер от специализированного издания DxOMark. Рейтин возглавил китайский смартфон Huawei Mate 20 Pro. Он получил 116 баллов.