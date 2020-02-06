Назвали цену онлайн-аренды места в ракете SpaceX

Онлайн-аренда места в ракете SpaceX стартует от $1 млн. Фото: TechCrunch

Компания SpaceX запустила онлайн-сервис, позволяющий арендовать место в ракете для запуска спутников.

Сервис рассчитан на пользователей, у которых недостаточно денег на аренду целой ракеты, запуск которой может стоить $60 млн, сообщает TechCrunch.

Цена услуги стартует от $1 млн за грузы до 200 кг. Каждый последующий килограмм обойдется в дополнительные $5.

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На сайте позволяют выбрать тип орбиты, место доставки спутника, дату полета. Сейчас они начинаются с июня 2020 года.

Доступны также функции страховки, дозаправки, если запускаемый аппарат оснащен собственной тягой, и тому подобное. Все они могут поднять цену запуска до $2 млн. Первый взнос, уплачиваемый сразу после оформления заявки, составляет $5 тыс.

SpaceX представила обновленную ракету Starship. Она предназначена для полетов на Марс и Луну.