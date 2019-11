Microsoft запустит игровой стриминг

Автор: xbox.com В 2020 году дебютирует стриминг xCloud

Компания Microsoft сообщила о выходе на рынок облачного игрового стриминга на конференции X019.

Стриминг xCloud дебютирует в 2020 году. Он будет доступен на Xbox, Windows 10 и Android, сообщает The Verge.

Мобильные устройства от Apple появятся в списке позже. Сейчас над этим работают. Пользователи смогут играть на геймпаде или на мышке и клавиатуре, если под них оптимизировано управления.

Сначала xCloud будет стримить только Xbox-игры. В превью-версию включили 50 игр. Туда вошли World War Z, Just Cause 4, Borderlands: The Handsome Collection, Forza Horizon 4 т. д. Сейчас это больше, чем в стриминга Stadia от Google.

Компания проводит тесты одновременно в США, Канаде, Индии, Японии и Западной Европе.

