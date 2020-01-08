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среда, 08 января 2020 16:21

Лучшие архитектурные проекты 2019-го: дома, которые поражают
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Международный архитектурный портал ArchDaily представил 12 самых популярных архитектурных проектов 2019 года.

Камбра - реконструкция 400-летнего амбара в карстовом регионе Словении
Фото: Архитектор Луция Пенко (Lucija Penko), бюро Medprostor d.o.o.
Камбра - реконструкция 400-летнего амбара в карстовом регионе Словении
Камбра - реконструкция 400-летнего амбара в карстовом регионе Словении
911-ВИЛЛА, Вьетнам
911-ВИЛЛА, Вьетнам

Ежемесячно портал ArchDaily представлял по одному проекту, кроме декабря. В этом месяце издание отметило самый популярный проект года.

Представляем яркие воплощения всех 12 проектов.

Январь: Камбра (Kambra) в Словении. Архитектор Луция Пенко (Lucija Penko) и архитектурное бюро Medprostor d.o.o.

Автор: Архитектор Луция Пенко (Lucija Penko), бюро Medprostor d.o.o.
  Камбра - реконструкция 400-летнего амбара в карстовом регионе Словении
Камбра - реконструкция 400-летнего амбара в карстовом регионе Словении

Самым популярным проектом января стало реконструкция 400-летней кладовой в карстовой регионе Словении. Архитекторы стремились сохранить как можно больше оригинальных элементов. Особое внимание уделили каменным оконным и дверным рамам, крыши из дуба, фасада. Основными материалами стали простые и долговечные бетон, черное железо и натуральные дубовые поверхности.

Февраль: частная 911-Вилла (911 VILLA) во Вьетнаме. Архитекторы: VACO Design.

Автор: VACO Design
  911-ВИЛЛА, Вьетнам
911-ВИЛЛА, Вьетнам

Здание представляет собой стальную коробку, расположенную над колоннами. Проект создан для современного молодого человека, который обладает большой коллекцией автомобилей. Для них архитекторы выделили подвал, рассчитанный на семь машин.

Создатели использовали принцип "наслоения", вдохновившись традиционным вьетнамским одеждой, сочетанием тонкой многослойной ткани. Дом адаптировали под местный климат с большим количеством солнечного света и дождя.

Март: подводный ресторан Under, Норвегия. Архитекторы: Snohetta.

Автор: Snohetta
  Подводный морской ресторан, Норвегия
Подводный морской ресторан, Норвегия

Это первый в Европе и самый большой в мире подводный ресторан. Он расположен в самой южной точке норвежской береговой линии - там встречаются морские штормы с севера и юга. Чем глубже ресторан погружается в воду, тем темнее и интенсивнее становится цвет интерьера. Заведение рассчитано на 40 посадочных мест.

По замыслу архитекторов, строение функционирует также как исследовательский центр морской жизни.

Апрель: Плавучий дом (Floating House), Мексика. Архитекторы: Talleresque

Автор: Talleresque
  Плавучий дом, Мексика
Плавучий дом, Мексика

Это жилой дом, который спрятан внутри спирали в горах Мехико. Архитекторы вдохновлялись деревьями, ассоциируя девять опор дома с корнями. Здание не доминирует, а взаимодействует с природой, являясь ее частью.

Май: Ресторан Kayu Kayu, Индонезия. Архитекторы: W Office

Автор: W Office
  Ресторан Kayu Kayu, Индонезия
Ресторан Kayu Kayu, Индонезия

Фасад этого ресторана создан из массивных деревянных балок, которые нанизаны на стальные прутья. Архитекторы вдохновились работой местных мастеров, которых привлекли к созданию ресторана.

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Помещение разделено на функциональные зоны: первый этаж - это ресторан и кафе. Второй этаж - бар и терраса, откуда открывается вид на сад. В центре ресторана - двойная винтовая лестница, которая "обвивает" гигантское тропическое дерево.

Июнь: дом в Монсараш (House in Monsaraz), Португалия. Архитектор Айреш Матеуш (Aires Mateus).

Автор: Айреш Матеуш (Aires Mateus)
  Дом в Монсараше, Португалия
Дом в Монсараше, Португалия

Это жилой дом у озера Алкева. Сверху можно увидеть только вход под землю и три белых купола с отверстиями, которые освещают пространство.

Июль: Ресторан Garden Hotpot, Китай. Архитекторы: MUDA-Architects

Автор: MUDA-Architects
  Ресторан Garden Hotpot, Китай
Ресторан Garden Hotpot, Китай

Ресторан находится на юго-западе Китая, в популярном туристическом регионе. Он окружен со всех сторон эвкалиптовым лесом. В центре сооружения - озеро с лотосами.

Архитекторы использовали натуральные материалы и попытались максимально интегрировать здание в природную среду. Ресторан не имеет стен, вместо них использовали колонны.

Август: отель Opus, Дубай. Архитекторы: Zaha Hadid Architects

Автор: Zaha Hadid Architects
  Готель Opus, Дубай
Готель Opus, Дубай

Отель расположен в районе Бурдж-Халифа и является частью сети ME by Melia. В нее входят 350 отелей в 39 странах мира. Здание выполнено в виде двух отдельных башен, которые объединяются в единое целое и принимают форму куба.

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Обе башни соединены четырехэтажным атриумом. Вместе с ME Dubai, Opus вмещает 12 ресторанов, а также бар на крыше и пространство для офисов.

Сентябрь: Музей Твист (The Twist Museum), Норвегия. Архитекторы: BIG

Автор: archdaily.com
  Музей Twist, Норвегия
Музей Twist, Норвегия

Проект открыли в скульптурном парке Кистефос. Это не только музей, но и мост, соединяющий два покрытых лесом берега реки и завершает культурный маршрут через крупнейший в Северной Европе скульптурный парк. Площадь музея внутри конструкции - около 1000 квадратных метров.

Октябрь: Госпиталь дружбы Сатхира (Friendship Hospital Satkhira), Бангладеш. Архитекторы: Kashef Chowdhury, URBANA

Автор: Kashef Chowdhury, URBANA
  Больница дружбы Сатхира, Бангладеш
Больница дружбы Сатхира, Бангладеш

Следующий проект - больница в сельской местности Бангладеш. Несколько лет назад она сильно пострадала от большого циклона. Теперь там находится современный кампус, вдохновленный речным бенгальским пейзажем. Ряд внутренних двориков обеспечивает естественную вентиляцию, а помещение операционных расположены в тени. Здание спроектировано так, чтобы в каждую палату и кабинет проникал прямой и отраженный солнечный свет.

Листопад: Будинок з червоним дахом (The Red Roof), В'єтнам. Архітектори: TAA Design

Автор: TAA Design
  Дом с красной крышей, Вьетнам
Дом с красной крышей, Вьетнам

Проект являє собою невеликий будинок площею 80 квадратних метрів з городом на даху. Він створений для літньої сімейної пари, яка все життя прожила в сільській місцевості В'єтнаму. Архітектори вирішили зберегти звичний сільський стиль, а не прагнути до повсюдної урбанізації.

Найпопулярнішим проектом року визнали музей Ів Сен-Лорана у Марокко (Musée Yves Saint Laurent Marrakech). Архітектори: Studio KO

Автор: archdaily.com
  Музей Yves Saint Laurent, Марокко
Музей Yves Saint Laurent, Марокко

Найпопулярнішим архітектурним проектом року став музей, присвячений роботі французького модельєра Ів Сен-Лорана. Музей був відкритий ще восени 2017 року. У ньому зберігається колекція Fondation Pierre Bergé, яка налічує п'ять тисяч предметів одягу, 15 тисяч аксесуарів, а також десятки тисяч ескізів.

Також в будівлі є постійна виставкові зали, де демонструються роботи Ів Сен-Лорана в оригінальній сценографії, тимчасова виставкові зали, аудиторія на 130 місць, книжковий магазин, кафе-ресторан з терасою і дослідницька бібліотека з п'ятьмя тисячями книг.

В испанском городе Калп на побережье моря построили безупречно белый дом из монолитных железобетонных плит. Место для строительства выбрали на каменистом склоне. Создала проект архитектурная компания Fran Silvestre Arquitectos из испанской провинции Валенсия.

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Дата
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