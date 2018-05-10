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четверг, 10 мая 2018 20:35

Компания Илона Маска запустит на орбиту новую революционную ракету: онлайн-трансляция

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Компания Илона Маска SpaceX запустит на орбиту обновленную версию ракеты Falcon 9 Block 5.

Falcon 9 Block 5 доставит на орбиту первый телекоммуникационный геостационарной спутник Bangabandhu-1. Срок его работы более 15 лет, пишет news.am.

Ракета запустят из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в 23.12 по Киеву. Решение о запуске было принято после успешных огневых испытаний. Во время испытаний проверили 9 двигателей Merlin 1D +.

Онлайн-трансляция:

Block 5 - первая модификация РН Falcon 9. Ракета вместе с кораблем Crew Dragon к концу 2018-го будет выводить на орбиту астронавтов и возвращать их на Землю. Кроме того, после 7 удачных беспилотных запусков, согласно требованиям NASA, ракету могут использовать для пилотируемых полетов.

С Block 5 компания SpaceX рассчитывает перейти на 24-часовой цикл подготовки ракеты Falcon 9 до повторного запуска.

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Block 5 - многократная ракета. Ее главное отличие от предыдущей версии - в усиленном двигателе, модернизированных посадочных стойках и более устойчивому термопокрытии.

Автор: znaj.ua
 

Внешне Block 5 отличается от Block 4 только наличием черных элементов в дизайне. Цвет изменили посадочные стойки, промежуточный отсек между ступенями, титановые стабилизаторы и гаргрот - элемент фюзеляжа. Он защищает проводку и трубопроводы ракеты.

Ее ступень без серьезного "техосмотра" можно будет запускать 10 раз. Ракета только нужно каждый раз дозаправлять. Новая ступень с ремонтами и заменой изношенных компонентов может стартовать в 100 раз.

Автор: Reddit
 

Высота обновленной ракеты - около 70 м. Диаметр степеней - 3,66 м. Диаметр грузового отсека - 5,3 м. Масса без топлива - около 29 т. С полной заправкой - до 549 т. С возвращением степени ракета может выводить на геостационарную орбиту до 5,5 т груза. Без возврата - до 8,3 т.

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Двигатель ракет не приварен к несущей конструкции. Он крепится к ней болтами.Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй - 1 двигатель Merlin 1D Vacuum. Они оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Первый частный космический грузовик Dragon успешно приземлилася в Тихом океане после миссии к Международной космической станции.

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