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понедельник, 25 февраля 2019 20:42

Качественные фото даже в темноте - Nokia выпустила новый смартфон

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Качественные фото даже в темноте - Nokia выпустила новый смартфон
Смартфон оборудован пятью основными камерами Фото: Morning-news.ru

Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под брендом Nokia представила смартфон с пятью камерами.

Cмартфон Nokia 9 PureView оснащен оптикой Zeiss на задней панели, пишет Зеркало недели.

Работа сразу пяти камер позволяет создать изображение "с непревзойденными деталями, как при ярком освещении, так и в темноте". Устройство работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 845, оснащенное 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Nokia 9 PureView оснащен дисплеем диагональю шесть дюймов, а емкость его аккумулятора составляет 3200 мАч.

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Смартфон поступит в продажу в марте, его цена в США будет стартовать от 699 долларов.

Компания HMD Global представила смартфон Nokia 9 PureView с пяти камер. Уникальная система позволяет снимать одновременно со всех пяти в режиме HDR.

В смартфоне есть два цветных сенсоры и три монохромных датчики. Они работают одновременно, чем обеспечивают глубину резкости и детализации изображения. Пять этих оптических линз охватывают в десять раз больше света, чем один цветной сенсор аналогичного типа.

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