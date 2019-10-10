Instagram внедряет новый режим

Instagram ввел ночной режим.
Он позволит пользователям просматривать страницу в сети, не ослепляя глаза, передает Independent.
Функция будет экономить аккумулятор на устройствах с OLED-экраном.
Новый режим ввели после того, как его уже протестировали Google и Apple.
Режим перекрашивает меню телефона, оповещения и другие элементы профиля в черный цвет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция будет иметь доступ к перепискам в WhatsApp и Facebook
Instagram последний внедрял эти изменения, что напрямую угрожало зрению пользователей, которые открывали его после просмотра затемненных режимов других программ.
Обновление появится только на устройствах с последней версией ОС iPhone или Android.
В Instagram появилось новое приложение для обмена сообщениями Threads. Предназначен для общения с лицами из списка наиболее близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии.
Комментарии