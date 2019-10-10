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четверг, 10 октября 2019 19:50

Instagram внедряет новый режим

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Instagram внедряет новый режим
В Instagram появится новый режим. Фото: УНИАН

Instagram ввел ночной режим.

Он позволит пользователям просматривать страницу в сети, не ослепляя глаза, передает Independent.

Функция будет экономить аккумулятор на устройствах с OLED-экраном.

Новый режим ввели после того, как его уже протестировали Google и Apple.

Режим перекрашивает меню телефона, оповещения и другие элементы профиля в черный цвет.

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Instagram последний внедрял эти изменения, что напрямую угрожало зрению пользователей, которые открывали его после просмотра затемненных режимов других программ.

Обновление появится только на устройствах с последней версией ОС iPhone или Android.

В Instagram появилось новое приложение для обмена сообщениями Threads. Предназначен для общения с лицами из списка наиболее близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии.

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10
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