Instagram внедряет новый режим

В Instagram появится новый режим. Фото: УНИАН

Instagram ввел ночной режим.

Он позволит пользователям просматривать страницу в сети, не ослепляя глаза, передает Independent.

Функция будет экономить аккумулятор на устройствах с OLED-экраном.

Новый режим ввели после того, как его уже протестировали Google и Apple.

Режим перекрашивает меню телефона, оповещения и другие элементы профиля в черный цвет.

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Instagram последний внедрял эти изменения, что напрямую угрожало зрению пользователей, которые открывали его после просмотра затемненных режимов других программ.

Обновление появится только на устройствах с последней версией ОС iPhone или Android.

В Instagram появилось новое приложение для обмена сообщениями Threads. Предназначен для общения с лицами из списка наиболее близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии.