Google заплатит самый крупный в истории штраф

 
Ексклюзивы
1/5
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 234
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1116
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3060
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 113179
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 783
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1926
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1593
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 882
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1098
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3888
Фото
Все фото
3
7
20
7
5
Идеальный рецепт печенья написал искусственный интеллект
Идеальный рецепт печенья написал искусственный интеллект
Насекомое-шпион: создали уникальную бабку-киборга
Насекомое-шпион: создали уникальную бабку-киборга
Как отреагировали пользователи на запрет российских соцсетей
Как отреагировали пользователи на запрет российских соцсетей
Представили мобильное приложение Kyiv City Guide
Представили мобильное приложение Kyiv City Guide
Компания Amazon поможет в выборе одежды
Компания Amazon поможет в выборе одежды
Видео
Все видео
Не стали популярными - Facebook закроет 3 сервиса
Не стали популярными - Facebook закроет 3 сервиса
Украинцы анонсировали создание компьютерной игры
Украинцы анонсировали создание компьютерной игры
Укрпочта презентовала мобильное приложение для Android
Укрпочта презентовала мобильное приложение для Android
Выпустили приложение для людей со слабым зрением
Выпустили приложение для людей со слабым зрением
Назвали недостатки голосового помощника Siri
Назвали недостатки голосового помощника Siri
Интервью
1/5
"Один лама, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься"
"Один лама, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься"
Просмотров: 126
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1116
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1494
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3393
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25048
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1485
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 14:55

Google заплатит самый крупный в истории штраф

  Комментировать
Google заплатит самый крупный в истории штраф
Антимонопольные органы Евросоюза могут оштрафовать Google почти на $5 млрд. Фото: temperim.com

Антимонопольные органы Евросоюза могут оштрафовать Google почти на $5 млрд за монопольное положение компании на рынке мобильных приложений Android.

Этот штраф может быть самым большим за всю историю и равным по размеру ежегодным взносам Нидерландов в бюджет ЕС, сообщают Politico.

Как считает Еврокомиссия, Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов, чтобы несправедливо усилить свое присутствие в онлайн-поисках среди конкурентов.

Связи компании с некоторыми крупнейшими в мире производителями телефонов, включая контракты, которые требовали от них предустановки поисковика и веб-браузера Google, также препятствовали выбору потребителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что украинцы чаще всего искали в Google в 2017 году

Несмотря на рекордный размер штрафа, компания Alphabet, которой принадлежит Google, зарабатывает столько же денег за 16 дней.

Последний раз Google оштрафовали в 2017 году. Еврокомиссия потребовала от компании $2,8 млрд за то, что она предоставляла лучшие условия на платформе для своих товаров по сравнению с продукцией конкурентов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Google заплатит самый крупный в истории штраф». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

ВСУ взяли под контроль часть Луганска

Полвека назад основали Intel

"Колоссальная коммерческая операция" - как провели первый джазовый фестиваль

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

От прививки умер 77 младенцев

Черный вторник: на похоронах священника беркутовцы били верующих

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

Самое читаемое
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 166249
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 118904
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 113143
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 66952
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 57586
Програмы
Skype порадует пользователей новыми возможностями
Skype порадует пользователей новыми возможностями Просмотров: 666
Facebook оштрафовали
Facebook оштрафовали Просмотров: 324
Разработали уникальную программу для киностудий
Разработали уникальную программу для киностудий Просмотров: 333
Украинский программистов забрали работать в Лондон
Украинский программистов забрали работать в Лондон Просмотров: 1152
Instagram будет иметь новую версию
Instagram будет иметь новую версию Просмотров: 135
Больше всего комментируют
10
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
7
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
6
Украина может начать продавать воду в оккупированный Крым
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
Голосов: 389
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua