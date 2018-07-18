Google заплатит самый крупный в истории штраф

Антимонопольные органы Евросоюза могут оштрафовать Google почти на $5 млрд. Фото: temperim.com

Антимонопольные органы Евросоюза могут оштрафовать Google почти на $5 млрд за монопольное положение компании на рынке мобильных приложений Android.

Этот штраф может быть самым большим за всю историю и равным по размеру ежегодным взносам Нидерландов в бюджет ЕС, сообщают Politico.

Как считает Еврокомиссия, Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов, чтобы несправедливо усилить свое присутствие в онлайн-поисках среди конкурентов.

Связи компании с некоторыми крупнейшими в мире производителями телефонов, включая контракты, которые требовали от них предустановки поисковика и веб-браузера Google, также препятствовали выбору потребителя.

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Несмотря на рекордный размер штрафа, компания Alphabet, которой принадлежит Google, зарабатывает столько же денег за 16 дней.

Последний раз Google оштрафовали в 2017 году. Еврокомиссия потребовала от компании $2,8 млрд за то, что она предоставляла лучшие условия на платформе для своих товаров по сравнению с продукцией конкурентов.