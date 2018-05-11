Google выпустит собственные умные часы

Новый девайс могут представить уже в октябре. Фото: Proman Ukraine

В октябре Google может показать свои первые смарт-часы под брендом Pixel.

Об этом сообщают сразу несколько иностранных СМИ, в частности Android Police и Winfuture.

Winfuture со ссылкой на собственный источник уверяет, что на рынке появятся сразу три модели таких умных часов: Ling, Triton и Sardine. В переводе это название морских существ - "Морская щука", "Тритон" и "Сардина".

Они будут работать на фирменной Google-платформе Wear OS. 10 мая была опубликована вторая Public Beta этой системы: разработчикам теперь доступна технология Actions, которая позволяет сторонним приложениям работать с голосовым ассистентом Google.

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Вероятно, за работу устройств может отвечать новый чип для переносной электроники компании Qualcomm. А внимание Google к развитию Wear OS заставляет предположить, что в часах Pixel будет реализована корректная работа с Assistant.

10 мая на своей ежегодной конференции Google назвал проект оплаты в киевском метрополитене одним из самых прогрессивных.