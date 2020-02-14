Google выпустил романтический дудл ко Дню святого Валентина

Автор: Google Романтический дудл от Google

В честь Дня святого Валентина компания Google создала романтический дудл, который можно увидеть на главной странице поисковой системы.

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Создатели изобразили сердце с двумя инопланетянами, которые находятся в космосе и открывают праздничные подарки, передает УНН.

Поздравления от Google выглядит очень символично, потому что чувства и переживания каждого существа во Вселенной - это целый космос.

14 февраля во многих странах мира влюбленные отмечают День святого Валентина, или День всех влюбленных.