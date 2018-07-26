Google представил уникальный ключ безопасности

В Google создали уникальный ключ для идентификации пользователя.

Устройство получило название Titan Security Key, передает akket.com.

Он представляет из себя физический ключ, который послужит цифровым кодом пользователя для входа в компьютерные системы, приложения и даже на веб-сайты. Купить Titan Security Key можно будет в двух версиях. Первая - поддерживает USB, а вторая - Bluetooth.

Google осуществила 30-летнюю мечту всего мира. Фото: portaltele.com.ua

Первая версия стоит меньше, а еще ей не нужно питание от батареи, однако совместима она только с гаджетами, в которых соответствующий разъем.

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Google осуществила 30-летнюю мечту всего мира. Фото: portaltele.com.ua

Вторую версию нужно заряжать каждые 6 месяцев путем замены небольшой батарейки. Цифровой ключ Titan Security Key хранит в себе логины и пароли, которые необходимы для входа.

"Чтобы хакеры могли получить эти данные, им необходим физический доступ к такому устройству, а поскольку владелец будет носить его всегда с собой, или же хранить в надежных местах, то такую ​​систему защиты аккаунт просто невозможно сломать", - убеждены в Google.

Антимонопольные органы Евросоюза могут оштрафовать Google почти на $ 5 млрд за монопольное положение компании на рынке мобильных приложений Android. Как считает Еврокомиссия, Google использовал Android, который является бесплатной операционной системой и установлен на три четверти европейских смартфонов, чтобы несправедливо усилить свое присутствие в онлайн-поиска среди конкурентов.