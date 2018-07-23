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понедельник, 23 июля 2018 14:19

Google готовит революционную новинку

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Google готовит революционную новинку
Корпорация Google работает над новой операционной системой Fuchsia. Фото: Google

Корпорация Google работает над новой операционной системой Fuchsia

Разработчики надеются заменить ею все имеющиеся операционные системы на базе Android, передает Bloomberg.

"Fuchsia будет работать на устройствах от компьютеров до "умных" колонок. В течение трех ближайших лет планируется встроить Fuchsia в устройство "умного дома", - говорят разработчики.

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В первую очередь, Fuchsia ориентирована на устройства с голосовым управлением. Следующая цель Google - лэптопы, а через пять лет - полная замена операционной системы Android на телефонах, планшетах и ​​телевизорах.

Google может показать свои первые смарт-часы под брендом Pixel. На рынке появятся сразу три модели таких умных часов, как Ling, Triton и Sardine. В переводе это название морских существ - "Морская щука", "Тритон" и "Сардина".

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23
июля

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