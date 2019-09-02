Героем фильма можно стать в один клик

Zao - приложение, которое позволяет подставить лицо в видео Фото: Allan Xia

Приложение Zao позволяет подставить лицо в видео за несколько секунд.

Сейчас приложение доступно в китайском AppStore. Zao появилось в конце августа и занимает первые позиции в нем.

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Чтобы подставить лицо в видео, нужно селфи человека. Сейчас такая функция возможна только с видео, которые есть в библиотеке приложения. В ней также существует раздел с мемами.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT — Allan Xia (@AllanXia) 1 вересня 2019 р.

В ранних версиях приложение требовало от пользователей практически безграничных прав на создаваемый контент. Он мог распоряжаться им как угодно.