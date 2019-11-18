Facebook запустит новую функцию

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1431
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1449
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1053
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10242
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 963
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5436
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1890
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
14
20
9
4
6
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Видео
Все видео
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Brexit и стена Трампа - новая видеоигра призывает становиться добрее
Brexit и стена Трампа - новая видеоигра призывает становиться добрее
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Нейросеть создала клип для солиста Rammstein
Google Maps будет помогать незрячим
Google Maps будет помогать незрячим
Героем фильма можно стать в один клик
Героем фильма можно стать в один клик
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1431
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 990
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1377
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4014
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
17 ноября 2019
Просмотров: 180
Немає користі
Секрет популярності футболу у світі зумовлений насамперед його простотою і доступністю. Є сім основних правил. Дотримуючись їх, можна грати хоч на ...
понедельник, 18 ноября 2019 08:51

Facebook запустит новую функцию

  Комментировать
Facebook запустит новую функцию
Приложение будет показывать изображение не только друзей, но и других людей. Фото: Investopedia

Facebook запустит новую функцию под названием "Популярные фотографии".

Приложение будет подбирать популярные изображения и рекомендовать их пользователю, сообщает techcrunch.com.

Новая функция будет работать по тому же принципу, что и рекомендуемые видео при прокрутке страницы вниз. Приложение будет показывать изображение не только друзей, но и других людей, которые будут определены алгоритмом Facebook. Дата запуска нововведения пока не известна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На этой неделе запускают систему электронных платежей Facebook Pay

Instagram ввел ночной режим. Он позволит пользователям просматривать страницу в сети, не ослепляя глаза. Функция будет экономить аккумулятор на устройствах с OLED-экраном. Новый режим ввели после того, как его уже протестировали Google и Apple.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Facebook запустит новую функцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

Христианскую церковь построили на месте могилы апостола

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 99514
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 23931
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 13131
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 10296
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 10269
Програмы
"Сити по горло этим барахлом" - создали соцсеть без рекламы и кликбейтов
"Сити по горло этим барахлом" - создали соцсеть без рекламы и кликбейтов Просмотров: 360
На этой неделе запускают систему электронных платежей Facebook Pay
На этой неделе запускают систему электронных платежей Facebook Pay Просмотров: 342
Google разрабатывает секретный проект, который собирает медицинские данные
Google разрабатывает секретный проект, который собирает медицинские данные Просмотров: 216
Представили первый компьютерный вирус
Представили первый компьютерный вирус
 Просмотров: 612
Facebook и YouTube будут скрывать имя обличителя Трампа
Facebook и YouTube будут скрывать имя обличителя Трампа Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
1
Похитили голову "Укрэксимбанку"
1
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Голосов: 994
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua