Приложение будет показывать изображение не только друзей, но и других людей. Фото: Investopedia

Facebook запустит новую функцию под названием "Популярные фотографии".

Приложение будет подбирать популярные изображения и рекомендовать их пользователю, сообщает techcrunch.com.

Новая функция будет работать по тому же принципу, что и рекомендуемые видео при прокрутке страницы вниз. Приложение будет показывать изображение не только друзей, но и других людей, которые будут определены алгоритмом Facebook. Дата запуска нововведения пока не известна.

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Instagram ввел ночной режим. Он позволит пользователям просматривать страницу в сети, не ослепляя глаза. Функция будет экономить аккумулятор на устройствах с OLED-экраном. Новый режим ввели после того, как его уже протестировали Google и Apple.

