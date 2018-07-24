Android станет платным: как это повлияет на стоимость гаджетов

Автор: Podrobnosti Android станет платным

Google пересмотрит политику лицензирования Android после того, как Евросоюз оштрафовал корпорацию на €4 млрд.

Android всегда был бесплатным для любых устройств, которые использовали его в качестве своей операционной системы, включая Chrome, Gmail, YouTube и другие сервисы Google, пишет "Сегодня".

Но по мнению Евросоюза, Google со своей бесплатной политикой стал монополистом на рынке, что нарушает европейское законодательство.

Глава компании Сундар Пичаи заявил, что поисковый гигант сделает Android платным для всех. Компаниям придется платить Google за лицензию мобильной операционной системы, что моментально отразится на подорожании гаджетов.

Как утверждает Пичаи, Android на 2018 год установлен на 24 тыс. устройств (смартфоны, планшеты, часы, Smart TV приставки, телевизоры, магнитолы, умная бытовая техника) более 1300 компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что украинцы чаще всего искали в Google в 2017 году

По мнению Google, Android не монополизировал рынок, а наоборот, сделал его доступным для всех.

Пользователи российского поисковика "Яндекс" неожиданно обнаружили, что с его помощью можно получить доступ ко многим документам, которые хранятся в облачном хранилище Google Docs.