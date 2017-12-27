Аккаунт в мессенджере заменит удостоверение личности

Аккаунт WeChat сделали виртуальным удостоверением личности и приравняли к официальному. Фото: открытые поисковые системы

В Китае сервис сообщений WeChat сделают официальной идентификационной системой.

Первый пилотный проект уже запустили в Гуанчжоу. Аккаунт WeChat сделали виртуальным удостоверением личности и приравняли к официальному.

С виртуальными ID-картами их владельцы смогут пользоваться государственными услугами и службами доставки, заселяться в отели, покупать билеты и осуществлять другие действия, где требуется удостоверение личности, пишет espreso.tv

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Китайцы планируют разработать различные версии ID-карты: "облегченную", которая подходит для регистрации в интернет-кафе, и "продвинутую" версию, которая позволит зарегистрировать бизнес и тому подобное.

Платформу WeChat создали в 2011 году. Сейчас на ее основе работает сервис онлайн-платежей и мессенджер. Ежемесячная аудитория - 1 млрд пользователей.