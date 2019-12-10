15 украинских стартапов покажут в Кремниевой долине

Украинские технологические стартапы будут представлять страну в Кремниевой долине Фото: thedigital.gov.ua

15 победителей конкурса технологических стартапов представлять Украину на глобальной конференции предпринимателей и инвесторов "Startup Grind Global 2020" в Кремниевой долине.

Конкурс будут проводить Министерство цифровой трансформации Украины совместно со Startup Grind Kyiv при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", сообщает пресс-служба Минцифры.

Победители получат билет на участие в конференции, выставочный стенд, pr-поддержку организаторов конференции и покрытия финансовых затрат на логистику.

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Всего с 9 по 12 февраля следующего года на 10-м Startup Grind Global 2020, который пройдет с 9 по 12 февраля, представят 300 стартапов от 125 стран.

"Впервые Украину на мировой стартап-арене представит столь масштабная национальная делегация. Стать участниками могут зрелые стартапы, которые построили продукт, знают, что такое прибыль, не понаслышке, готовы к масштабированию", - говорят в министерстве.

Для участия необходимо заполнить онлайн анкету в 12:00 16 декабря 2019. Их рассмотрение и объявление победителей состоится 16-19 декабря 2019 года.

Startup Grind Kyiv является официальным представителем Startup Grind и проводит регулярные события в Киеве с 2014 года.