Змеи в небе: 5 неожиданных животных, умеют летать

Летать могут не только птицы. Это умение имеют ползучие, плавучие и прыгающие животные. Какие именно рассказано в этой подборке, которая удивляет.

Об этом пишет zagge.

древесная змея

Автор: zagge.ru

Они делают полет на расстояние до 100 метров. Перед прыжком змея сворачивается спиралью, а затем, резко развернувшись, бросается в воздух и, вытянувшись, быстро планирует на расположенную ниже ветку или другое дерево. При прыжке ребра рептилии раскрываются, тело изгибается в форме буквы "S", и воздух обтекает их сверху и снизу, что придает подъемной силы.

летучие драконы

Автор: zagge.ru

Они, в отличие от других ящериц, могут планировать благодаря широким кожаным складкам по бокам. Эти складки расправляются подобно крыльям, поэтому летучие драконы могут планировать на расстояние более 20 метров, при этом способны во время полета менять направление. Они обитают в тропических лесах в кронах деревьев и не снижается до нижнего яруса леса.

галаго

Автор: zagge.ru

Этот зверь перемещается высокими прыжками на задних лапах. В прыжке галаго держит туловище вертикально, а хвост распрямляет трубой. Длина тела галаго в зависимости от вида составляет от 11 до 35 сантиметров, но при этом высота их прыжков может достигать 2-3 метров.

летучие рыбы

Автор: zagge.ru

В их семейство входит 52 вида, которые отличается необычно большими грудными плавниками. Благодаря им рыбы взлетают. При опасности они выскакивают из воды и парят по воздуху с помощью сильных ударов хвостом о поверхность воды. В большинстве случаев дальность парящего полета составляет около 50 метров

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Белка-летяга

Автор: zagge.ru

Животные внешне похожи на небольшую белка, но между передними и задними лапами у нее есть широкая кожная складка. Для прыжка летяга забирается на верхушку дерева и прыгает вниз, таким образом планируя и преодолевая расстояние до 90 метров. Изменяя натяжение перепонки, она способна маневрировать, иногда меняя направление полета на 90 °.

Кошка Элли относится к числу немногих животных, страдающих витилиго. Это редкое заболевание, при котором из-за разрушения клеток меланина происходит потеря естественной пигментации. Болеет витилиго только 1% людей. Среди животных эта патология встречается еще реже. От природы Элли имела черную окраску. Белые пятна были только на груди, мордочке и лапках. Первая светлая полоска на черном "шубке" кошки появилась 2 года назад.